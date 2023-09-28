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Gündem CHP'de yeni skandal: 4 ay boşa gitti, başkanlar isyanda
Gündem

CHP'de yeni skandal: 4 ay boşa gitti, başkanlar isyanda

Yeniakit Publisher
2023-09-28 13:56:00 -
CHP'de yeni skandal: 4 ay boşa gitti, başkanlar isyanda

Yerel seçimlere geri sayım sürerken, 'değişim' tartışmalarının devam ettiği CHP'nin YSK'ya seçmen listeleri için başvurusunu geç yaptığı öğrenildi.

Genel seçim mağlubiyetinin ardından kongre sürecine giren CHP'de tansiyon düşmezken bir yandan da yerel seçim hazırlıkları başladı. Kongre sürecinde yaşanan tartışmalarla gündemden düşmeyen ana muhalefette şimdi de yerel seçimlere hazırlığında kriz yaşıyor.

Seçim hazırlıklarının ilk ayağı olan YSK’dan talep edilmesi gereken ‘Seçmen Listeleri’nde' gecikme yaşayan CHP'nin elinde Mayıs ayından bu yana güncellenen resmi listenin bulunmadığı öğrenildi.

Listelerin eksikliğinden dolayı ilçe başkanlarının seçim çalışması yapamadıkları ve bu konuda partiyi uyardıkları ifade edildi.

Listelerin talep edilmesi için son gün 1 Ekim.
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