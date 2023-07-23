CHP'de yaşananların perde arkasını Mehmet Sevigen açıkladı

23. Dönem CHP milletvekili Mehmet Sevigen, CHP'de son dönemde yaşanan tartışmalarla ilgili "Her partide oluyor ama bizim parti biliyorsunuz her zaman böyledir. Bu son dönemdeki tartışma daha önceki dönemlerdeki, kadroların tazelenmesi gibi değilde partinin önünü tıkayan insanlarla mücadele ile geçiyor. Son günlerde CHP sadece iç kavgası ile anılıyor. Bu kavgada da halk yok tamamıyla sen git ben geleyim gibi kısır tartışmalarla geçiyor. Bunları yadırgamıyorum. Bu insanlar CHP kültürünü anlayamamış insanlar. Kemal Bey de 2010'den beri genel başkanlığımızı yapıyor 12 yenilgi ve hiçbir şey olmamış gibi bir şans daha verin bana diyerek yoluna devam etmeye çalışıyor. Öbür tarafta İstanbul Belediye Başkanı olup olamayacağı belli değil, daha ilk genel seçimden beri parti içinde bir kargaşa. Birbirine karşı bir kin ve nefret. Gizli bir kavga. Maalesef CHP hiç haketmeyen yönecilerin elinde kaldı bu son dönemde. Bu bakımdan toplum çok üzülüyor. Yöneticiler zannetmeyin ki çok üzülüyor, biz çok üzülüyoruz. Toplumda vatandaşlar diyor ki; Siz değiştiremiyorsunuz, Kemal Bey madem gitmiyor, umudumuz kayboldu bir partiye oy vermeyeceğiz, Kemal Bey gitsin. Şimdi partiye oy vermeyeceksiniz ne demek. Yani merkezi yönetim kazandı, %52 oy aldı. Bunu bile kabul etmeden daha bugün seçime gidelim diyor Kemal Bey, biliyorsunuz fıkra gibi. Ama kazanmış merkezi yönetim hiç olmazsa yerel yönetimleri elimizden kaybetmeyelim. Biz de birbirimize giriyoruz, arkadan iş çeviriyoruz. Ben Ecevit'le Baykal'la beraber iş yaptım liderlik nasıl bir şey bilirim. Dünkü belediye başkanları toplantısında iki tane belediye başkanı tartışıyor, birbirine karşı. Genel Başkan oradan seyrediyor. Yani istiyor ki böyle bir kavgadan terörden iktidar olayım. Sanki onlar kavga ederse bana yarayacak gibi. Koskoca partinin en üst kademisinde iki tane belediye başkanı birbiriyle kavga ederse, laf söylerse bir Genel Başkan kürsüden müdahale etmezse "oturun oturduğunuz yerde diyemezse" böyle parti yönetilir mi?" ifadelerini kullandı.

'Geçmişi temiz biri çıkarsa Genel Başkanlığı bırakırım'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda söylediği iddia edilen "Ömrümün sonuna kadar Genel Başkanlık yapmak istemiyorum. Partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz birisi çıkarsa hemen bırakırım" sözü doğru mu?

Mehmeh Sevigen "Ekrem İmamoğlu'nun sözü iki türlü anlaşılmış. Bir denmiş ki " Siz burada kaldığınız sürece ben Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmam. Bir de siz genel başkan adayı olursanız ben genel başkan adayı olmam" şeklinde iki türlü laf çıktı ama bu laflar söylenmemiş. Düşünün CHP'nin Genel Başkanı 13 yıldır partiyi yönetiyor. 13 yıldır kendi arkadaşları 204 tane yönetim kurulu üyesi değiştirmiş. 168 tane danışmanla çalışmış. Şimdi diyor ki bunların hepsine birden, madem bunların böyle geçmişi temiz değil, sizlere beraber çalıştı bu insanlar sizin kadrolarınız. CHP'li kadrolara nasıl böyle bir şey dersiniz. Aday olacak arkadaşlarına hem gelin aday olun diyor. Samimi söylüyorum bu laftan sonra Kemal Bey'in o koltukta oturmaması lazım. Bir Genel Başkan kendi arkadaşlarına böyle bir şey söyleyebilir mi? Bir Genel Başkan elinde bilgi ve belge yoksa sırf Genel Başkanlığı koltuğunu korumak için kendi arkadaşlarına böyle ahkaksızca iftira atar mı? Bir dernek veya kulüp yönetseniz bile kendi arkadaşlarınıza " ben mazisi temiz bir adam arıyorum. Onu bulursam bırakacağım." senin babanın çiftliği mi orasıda bırakacaksın. Bu son konuşmada olduğu için gece çok duyulmadı. Gündüz ortaya çıktı. Şimdi herkes tepkisini gösteriyor. Şimdi bütün isyan içinde insanlar. Bugünkü parti meclisi toplantısının konusu bu. Bu bir de protokol. Parti meclisine söylemeden sen tek başına gidip nasıl o imzayı atarsın. Devletin gizli odası olabilir. Devletin gizli kayıtları olabilir ama halkla yaptığın manifestonun kayıtları olmaz. Açık açık çıkartacaksın. Ben belki bu adama oy vermeyeceğim İçişleri Bakanı olacacağı için. O zaman ikinci bir soru gelir arkadan. HDP ile ne konuştun? Sırrı bağırıyor arkadan Kemal Bey açıklasın ne görüştüğümüzü diyor. Şimdi CHP'yi böyle bir duruma düşürmeye ne hakkı var. Bu Genel Başkan bundan sonra oturur mu bu koltukta ya?" dedi.

'Bir yerde zafer işareti bir yerde kurt işareti yapıyor'

Seçim süreciyle ilgili Sevigen "Kemal Bey'in B planı yok. B planı olmaz mı ikinci tura kalacağı belli bunun. Kemal Bey bir yerde zafer işareti bir yerde kurt işareti yapıyor. İnsanlar inanmıyorlar. İkinci tura kaldığınız zaman koskoca 6+1 masanın bir planı olmaz mı? Ümit Bey'den başkasına gittik mi hiç. O oyların çoğu Muharrem Bey'in zaten Muharrem Bey seçime girmediği için Zafer Partisi o kadar oy aldı. Muharrem Bey seçime girseydi ne Zafer Partisi ne de Sinan Bey o kadar oy alırdı." ifadelerini kullandı.

'Kemal bey'in bildiği bir şey var heralde'

Mehmet Sevigen, İstanbul Belediye Başkanlığı'na Ekrem İmamoğlu'nu aday olması durumunda seçmen bu yaşananları hatırlamayacak mı, seçmende karşılığı bunun ne olacak sorusuna "Hatırtlamasına gerek yok ki. Zaten Kemal Bey her gün hatırlatıyor. Diyor ki senin hakkında son dava var. İşte Beylikdüzü'nde yolsuzluklarla ilgili bir dava açtılar sonra takipsizlik kararı falan verdiler. İki tane mahkeme kararı var. Mahkeme kararlarını falan söylemiyor herhalde. Söylediği bildiği bir şey var herhalde Kemal Bey'in. İmamoğlu eleştiriyor ya onu çıkıyor aday olacak mı olmayacak mı diyor. Gizli gizli toplantılar yapıyor en yakın arkadaşlarıyla. O da çok büyük ayıp. Emaneti teslim almadan gidip Genel Başkan'ın arkasından iş çevirmek. Ekrem Bey'le ilgili bir belge var demek ki. Yoksa bütün CHP'liler şahibe altında kalır. Bir kendi yönetiminde 13 yıldır beraber çalıştığı insanlar." cevabını verdi.

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