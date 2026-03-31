CHP’de vurgunun ucu Ankara’ya uzandı

Son olarak CHP’li Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 4 belediye yöneticisi zimmetten gözaltına alındı. Dizi oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’nun borçsuz devraldığı Etimesgut Belediyesi 2 yıla kalmadan borca gömüldü.

NEDEN GÖREVDEN ALMADI?

Beşikçioğlu operasyona ilişkin, “Daha önce belediyemiz tarafından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikâyet üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri yapıldı” diyerek sorumluluktan kaçmaya çalıştı. Vatandaşlar ise “Madem haberin var niye görevden almadın” diye tepki gösterdiler. Operasyonu Akit’e değerlendiren ABB AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Fatih Ünal da, şunları söyledi: “Gözaltılar, maalesef belediyeciliğimiz açısından olumsuz bir durum. Yapılan iş ve işlemlerin belediye başkanı tarafından bilinmediğine yönelik mazeret ise daha büyük bir facia ve acziyet durumudur.

BAŞKAN NE İŞE YAPAR?

“Bir belediye başkanı tüm belediye kuruluş ve şirketlerine vaziyet etmekle mükelleftir. Belediye başkanının söylemleri acziyetten öteye gitmemektedir. Bir belediye başkanı hem belediyesinde olan biteni, hem belediye şirketlerinde olan biteni bilmekle mükelleftir. Bu gibi konularda ‘bilmiyorum ne yapılmış’ demek acziyetten başka bir şey değildir. Madem belediye başkanı seçildin, ekibini iyi atarsın, ekibine iyi vaziyet edersin. Göz göre göre usulsüzlük yapıldığı aşikar iken ‘bizim bunda suçumuz yok. Belediye şikayet edilmemiş’ gibi söz ve söylemler boştur. Burada bir usulsüzlük varsa nasıl atamak senin görevinse, görevden almak da senin görevin. Maalesef CHP’lilerin göreve gelmelerinden sonra belediyelerde vur patlasın çal oynasın anlayışıyla, konserlerle halkın uyutulmaya çalışıldığı, yapılan yanlışların algı çalışmalarıyla örtbas edildiği bir dönem yaşanmaya başlandı.”

“KURTULAMAZ”

Avukat Tamer Mahmutoğlu ise, şu görüşleri dile getirdi: “CHP’nin yönettiği belediyelerde yolsuzluk ve zimmet skandalları ne yazık ki bitmek bilmiyor. Beşikçioğlu’nun, belediye yöneticilerinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili olarak yaptığı açıklama ile sorumluluktan kurtulması mümkün değildir. Zira belediye tüzel kişiliğini temsil eden CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediyede yapılan tüm iş ve işlemlerden sorumludur. Beşikçioğlu’nun, iki yıldır yönettiği belediyenin yöneticilerinin işlediği iddia olunan suçlara ilişkin hukuki sorumluluktan kurtulması söz konusu dahi olamaz.”