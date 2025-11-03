CHP’de taşınmaz satışları bitmiyor

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Borç batağına düşen CHP’li belediyeler tasarruf tedbirleri uygulamak yerine mülkiyeti belediyeye ait olan gayrimenkulleri satarak kasalarını doldurmayı sürdürüyor. Taşınmaz satışını adeta rutin hale getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Muğla Milas Belediyesi, başkanı yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklanan CHP’li Büyükçekmece Belediyesi, ayrıca Çankaya ve Silivri Belediyeleri de yer aldı. Söz konusu belediyeler, mülkiyeti kendilerine ait taşınmazları birbiri ardına satışa çıkardı.

Geçtiğimiz yıllarda düzenlediği konserler için milyonlarca lira harcayan belediye, son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla planladığı Melek Mosso konserini, halktan gelen yoğun tepkiler üzerine iptal eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu ayda taşınmaz satacak. CHP’li ABB, 13 Kasım tarihinde gerçekleştireceği ihale ile Altındağ, Akyurt, Çankaya, Mamak, Pursaklar, Etimesgut ilçelerinde yer alan arsa, büro, ofis, konut ve konut alanı imarlı arsaları elden çıkaracak. CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi bu satışlardan 442 milyon 190 bin TL gibi bir meblağı kasasına koyacak.

Her fırsatta ağaç, yeşil alan ve çevre edebiyatı yapan CHP’liler konu paraya gelince bu sevdalarından vazgeçiyorlar. Başkanlık koltuğundan CHP’li Fevzi Topuz’un oturduğu Muğla Milas Belediyesi, çoğunluğu ağaçlarla kaplı taşınmazı ihale ile elden çıkaracak. CHP’li belediye, mülkiyeti kendisine ait İsmetpaşa Mahallesi 962 ada 1 parselde bulunan 34 bin 785 metrekarelik taşınmazı satışa çıkarma kararı aldı. Söz konusu taşınmaz için belirlenen muhammen bedel 275 milyon 454 bin 352 TL olarak açıklandı.

CHP’li Büyükçekmece Belediyesi ise, Güzelce Mahallesi, 241 ada 7 parselde bulunan konut ve ticaret alanı imarlı taşınmazı satışa çıkardı. Belediye, 18 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek ihalede 522,12 m²’lik taşınmaz için 28 milyon 716 bin 600 TL muhammen bedel fiyat biçti. Çankaya Belediyesi de taşınmaz satışı yapan belediyeler kervanına katıldı. Başkanlık koltuğunda CHP’li Hüseyin Can Güner’in oturduğu Çankaya Belediyesi, İlker, Öveçler, Çukurca mahallelerinde bulunan taşınmazları satacak.