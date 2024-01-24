CHP’de taht kavgası büyüyor

BUĞRA KARDAN-SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Genel Başkanı Özgür Özel’e bayrak açan açana. Özgürleşmek için didinip duran Özel’in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla güç mücadelesi devam ediyor. İmamoğlu’nun belediye başkan adaylarını belirleme girişimleri Özel’i öfkelendiriyor. Özel, İmamoğlu’nu bypass etmenin yollarını ararken Kemal Kılıçdaroğlu CHP’ye yeniden hükmetmek için alttan alta çalışıyor. Nitekim Kılıçdaroğlu tarafından 1 Nisan operasyonuna start verildi. Özel ve İmamoğlu’nu tasfiye operasyonuna parlamentodan başlandı. Kılıçdaroğlu’nun ekibinden Uğur Bayraktutan’ın TBMM İdare Amiri olmasıyla koltuk kavgasında yeni perde açıldı. Özel’in muhalefetine rağmen Bayraktutan’ın göreve getirilmesi şaşkınlıkla karşılandı. Dikkatler ise Özel’in Kılıçdaroğlu’na karşı atacağı adımlara çevrildi.

Sarıgül hazırlanıyor

CHP’nin eski avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek akit’e yaptığı açıklamada, durumu şöyle anlattı: “Kılıçdaroğlu hançeri çekti. Hedefinde Özel’den çok İmamoğlu var. Bir yanda Kılıçdaroğlu’na yakın isimler diğer yanda da İmamoğlu’na. Müslim Sarı, Mustafa Sarıgül, Oğuz Kaan Salıcı Kılıçdaroğlu’yla yakın irtibat hâlinde. Muharrem Erkek, Candan Yüceer İmamoğlu’nun peşinde. Özgür Özel çok sıkışmış vaziyette. Örneğin Alper Taşdelen, Kılıçdaroğlu’na çok yakın. Onun için Özel’in aday yapmak istemediği belirtiliyor. Özel, Kılıçdaroğlu’na yaklaşma yollarını arıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu’na yakın 75-80 vekil zor duruma sokuyor. Kılıçdaroğlu da görüştüğü vekillere ‘Özel’in yanında olun’ diyor. Çünkü onun derdi İmamoğlu’yla. Kılıçdaroğlu 1 Nisan’ı değil, 31 Mart’ı iple çekiyor. Bu defa kendisi değil de işaret edeceği bir isimle Özel ve İmamoğlu’nu yıkmaya koyulacak. Bu isim Sarıgül olabilir. Kılıçdaroğlu ve ekibi İmamoğlu’nun yenilmesini diliyor. İntikam almak için fırsat kolluyor.”

CHP her türlü karışacak

Gazeteci Yazar Mustafa Albayrak ise şunları söyledi: “İmamoğlu İBB Başkanlığından başka her şey yaptığı için CHP içerisindeki kavgalar en azından bir süre daha bilhassa seçime kadar bitmeyecek gibi gözüküyor. Kılıçdaroğlu da tekrar ipleri eline almak, göreve gelemese bile parti içindeki hakimiyetini kaybetmemek için bildiğimiz kadarıyla yoğun bir kulis çalışması içerisinde olup, İmamoğlu’nun egemenliğini kırmaya çalışıyor. Bu da belediye başkanlarının birçoğunun adaylıklarının belirlenmemesi ve parti içi karışıklıkların kavga haline devam etmesine sebep oluyor. Bu kavga seçime kadar devam edecek hiç kaçarı yok. İstanbul ve Ankara giderse Özel ve İmamoğlu da gider. Şu anda ‘10 Aralık’ diye bilinen grup yani Canan Kaftancıoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı gibi isimlerin önderlik ettiği grup, sessizliğe bürünmüş durumda; lakin seçimlerden başarısız bir netice çıktığında, ki öyle gözüküyor bu grup da tekrar aktif olacak. DEM’den dolayı Atatürkçü ve milliyetçi kesimin CHP’den ayrılma ihtimali çok yüksek. DEM’siz hiçbir varlık gösterme şansları zaten yok. Her halükârda karışıklık sürecek.”

Aday krizi sürüyor

Öte yandan, CHP’nin kalesi olarak gördüğü İzmir’de, Çankaya’da, Şişli’de, Beşiktaş’ta, Bakırköy’de, Sarıyer’de, Ataşehir’de aday çıkaramaması şaşkınlıkla karşılandı. Bu duruma rantiyecilerin neden olduğu ifade edildi. CHP’nin güçlü olduğu illerde ve ilçeler için isim belirleyememesinin Özel- İmamoğlu gerilimini tetiklediği de kaydedildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO