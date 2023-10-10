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Gündem CHP'de sular durulmuyor! Kongre sonrası yeni kriz
Gündem

CHP'de sular durulmuyor! Kongre sonrası yeni kriz

Yeniakit Publisher
2023-10-10 08:57:00 -
CHP'de sular durulmuyor! Kongre sonrası yeni kriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile değişimciler arasında bu kez "tebrik krizi" patlak verdi. Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul İl Kongresi'ni kazanan "değişimci" Özgür Çelik'i tebrik etmediği, bunun üzerine Çelik'in Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığı ortaya çıktı.

Genel merkez tarafından desteklenen Cemal Canpolat'ı mağlup ederek partideki "değişim" hareketini yeniden heyecanlandıran Özgür Çelik, bir anda CHP'de en çok konuşulan isim haline geldi.

 

Dün gün boyu Kılıçdaroğlu'nun yeni il başkanını tebrik edip etmeyeceği merakla beklenirken, genel merkezden konuya ilişkin hiçbir açıklama yapılmadı.

 

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden de Çelik'i kutlamaması sonrası partililer arasındaki dedikodular arttı. Çelik ile Kılıçdaroğlu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini ancak arayan kişinin Çelik olduğunu belirten Akın, "İstanbul il başkanımız bugün (dün) genel başkanımızı aradı.
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Mazbatayı aldıktan sonra genel merkeze gelerek genel başkanımızı ziyaret edeceğini söyledi" demekle yetindi. Kılıçdaroğlu'nun bireysel olarak Çelik'i tebrik edip etmediğini yanıtlamayan Akın, değişimci il başkanının gün boyu telefonla bile aranmadığını da ortaya çıkarmış oldu.

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Yorumlar

güzel ittifak

YA ALLAH AŞKINA SİZİN BU ÜLKEYLE İLGİLİ HİÇMİ DERDİNİZ YOK. SİZİN İŞİNİZ GÜCÜNÜZ HEP CURCUNAMI. NE ZAMAN MİLLETİN ADAMI OLACAKSINIZ ,NE ZAMAN MİLLETİN YANINDAYIZ DİYECEKSİNİZ. NE ZAMAN HÜKÜMETİN BUNCA ESERLERİNE SAHİP ÇIKACAKSINIZ. EĞER MUHALEFET SİZ BAŞTA OLAYDINIZ, KIRIS,AZERBEYCAN ELDEN GİTMİŞTİ. KATAR, LİBYA, TÜRK DEVLETLERİ İLE İLGİ ALAKA KALMAMIŞTI. YAPILAN BUNCA ESERLER YOK OLACAKTI. TÜRKİYE 100 SENE GERİYE GİDEREK, YOKLUK ZULÜM İÇ SAVAŞ KAÇINILMAZDI. EY CHP SEN ŞİMDİ DÜNYANIN HAYRAN KALDIĞI REİSİNE VE BU GÜÇLÜ MUKTEDİRLİ İŞBİLİR HÜKÜMETE BIRAK SAYGI DUYMAYI , BÜTÜN İNSANLIĞI KUCAKLADIĞI İÇİN ALLAHA ŞÜKREDİN. AKSİ HALDE DÜNYANIN EN REZİL ÜLKESİ BİZ OLURDIK. ALLAH KORUSUN.
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