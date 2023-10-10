CHP'de sular durulmuyor! Kongre sonrası yeni kriz

Genel merkez tarafından desteklenen Cemal Canpolat'ı mağlup ederek partideki "değişim" hareketini yeniden heyecanlandıran Özgür Çelik, bir anda CHP'de en çok konuşulan isim haline geldi.

Dün gün boyu Kılıçdaroğlu'nun yeni il başkanını tebrik edip etmeyeceği merakla beklenirken, genel merkezden konuya ilişkin hiçbir açıklama yapılmadı.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden de Çelik'i kutlamaması sonrası partililer arasındaki dedikodular arttı. Çelik ile Kılıçdaroğlu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini ancak arayan kişinin Çelik olduğunu belirten Akın, "İstanbul il başkanımız bugün (dün) genel başkanımızı aradı.

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Mazbatayı aldıktan sonra genel merkeze gelerek genel başkanımızı ziyaret edeceğini söyledi" demekle yetindi. Kılıçdaroğlu'nun bireysel olarak Çelik'i tebrik edip etmediğini yanıtlamayan Akın, değişimci il başkanının gün boyu telefonla bile aranmadığını da ortaya çıkarmış oldu.