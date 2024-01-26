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Gündem CHP'de sular durmuyor! Battal İlgezdi yerden yere vurup istifasını duyurdu
Gündem

CHP'de sular durmuyor! Battal İlgezdi yerden yere vurup istifasını duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-01-26 18:54:00 - 2024-01-26 19:07:48
CHP'de sular durmuyor! Battal İlgezdi yerden yere vurup istifasını duyurdu

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Ataşehir'de uzun zamandır Belediye Başkanlığını yürüten CHP'li Battal İlgezdi, partisinden istifa etti.

İlgezdi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor. CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür. Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum."

CHP'de Ataşehir Belediye Başkan adaylığı için eski MYK üyesi Onursal Adıgüzel’in adı değerlendiriliyor.
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Öte yandan Battal İlgezdi'nin 'rezidans kraliçesi' olan eşi Gamzze Akkuş İlgezdi, CHP'de İstanbul milletvekilli olarak devam ediyor.

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