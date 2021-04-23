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Siyaset CHP'de skandal patladı! Odalara kilitleyip...
Siyaset

CHP'de skandal patladı! Odalara kilitleyip...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Genel Merkez'in talimatlarına uymayan bazı CHP'li belediye meclis üyesinin, parti binasına kilitlendiği ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 07:38:00 -
CHP'de skandal patladı! Odalara kilitleyip...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesindeki belediye meclis üyelerinden bazılarının parti binasında kilitlenerek, belediye meclisi oylamasında ‘evet’ oyu kullanmalarına yönelik baskı gördükleri öne sürüldü.

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı iddiaların asılsız ve yersiz olduğunu açıklanırken, basın mensuplarının karşısına atlayan CHP Ayvalık Belediye Meclis Üyesi İsa Aslan, ulusal basında yer alan haberlerin tamamen doğru olduğunu ve kilitli kapılar ardında baskı gördüklerini söyleyince, toplantı salonu karıştı.

"Genel merkez 'evet' oyu vermemizi istedi"

Konuyu yargıya taşıyacağını kaydeden İsa Aslan, yaşadıkları olayla ilgili önümüzdeki günlerde geniş çapta bir açıklama yapacağını söyleyerek, "CHP Ayvalık İlçe Başkanımız siz basın mensuplarına biraz doğru biraz yanlış bilgilendirme de bulundu. Ben de birinci ağızdan konuyu siz basın mensuplarına anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz 6 Nisan'da Ayvalık Belediyesi'nde yapılacak olan meclis toplantımız öncesi burada grup toplantımızı yaptık. İmarla ilgili verdiğimiz kararla ilgili bir de niye bu kararı verdiğimizle ilgili ilçe yönetimi tarafından bize baskı yapıldı. Aynı mecliste faaliyet raporuyla ilgili bir karar aldık. O toplantıdan önce İlçe Başkanı bizi burada toplantıya çağırdı. CHP Genel Merkezi tarafından 'evet' yönünde oy kullanmamız istenildiğini söyledi" dedi.

"Kapıları üzerimize kilitleyip anahtarı ceplerine koydular"

Parti binası dışında basın mensuplarına yönelik açıklamalarını sürdüren İsa Aslan, önümüzdeki günlerde geniş çapta basın açıklaması yapacağını vurgulayarak, "Burada CHP ilçe yönetiminin birileri tarafından teslim alınıp, birileri tarafından yönetilmesidir konu. Biz ulusal medyada geçtiğimiz hafta bu konuyla ilgili geçen bütün olaylara aynen maruz kaldık. Yaşanılanlar doğrudur. O toplantıda kapı kilitlendi ve birisi anahtarı alıp cebine koydu. Bunun sebebi de dışarıya hiç kimsenin çıkmamasını sağlayabilmekti. Amaçları da o toplantıda neden 'evet' demediğimiz sorgulanmak istenildi. Bizde rahat konuşmak isteyince bize bu baskı yapıldı" diye konuştu.

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