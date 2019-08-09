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CHP'de skandal çift maaş vurgunu! Tunç Soyer de geleneği sürdürdü

CHP'li İzmir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, daha önce CHP’li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in yaptığı gibi kendisini çift maaşa bağladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:51
CHP'de skandal çift maaş vurgunu! Tunç Soyer de geleneği sürdürdü

CHP’li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in çift maaş skandalının bir benzeri bu kez İzmir'de ortaya çıktı. CHP'li İzmir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, belediye iştiraki İZFAŞ ve İZBETON AŞ.'ye kendisini yönetim kurulu başkanı olarak atadı. Soyer, belediye başkanlığı maaşı dışında iki şirketten daha maaş alarak aylığını ikiye katlayacak. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'ya göre bir belediye başkanı şirkette müdür olamıyor, huzur hakkı alamıyor. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yaptığı için belediye başkanının ticaret yapma ve şirketlere ortak olma hakları bulunmuyor.

Çift maaş vurgunu moda oldu

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İzmir'in Karaburun ilçesine Belediye Başkanı seçilen CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, tartışma yaratan bir karara imza atmıştı. Aynı zamanda avukat olan CHP'li kadın başkan, meclis toplantısının gündemine getirdiği bir maddeyle kendisini belediyenin personel şirketinin müdürlüğüne atamıştı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:51
  1. CHP’li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan
  2. CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz
  3. çift maaş
  4. CHP'li İzmir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer
  5. İZFAŞ
  6. İZBETON AŞ

YORUM YAZ

  • OsmanOsman3 dk önce
    "Her şey çok güzel olacak" derken bunu kastetmişlerdi. :)) Oy veren kerizler düşünsün.
  • emekliemekli5 dk önce
    ilk önce kendi gözündeki çöpü görüp sonra eleştireceksin biz nasıl ayrımsız her kezi kınıyorsak aynı dik duruşu yapabileceksiniz o olmazsa karşı taraf dediğiniz dinsizlerde sizler gibi düşünür sizlerde bu çiftstandart nasıl kendinizde -normal karşılanıyorsa dinsiz dediklerinizde sizin gibi davranır
  • Oktay Oktay 24 dk önce
    Bu chp cumhurbaskani olsa herbaskanlik yaptigi bakanlar kurulu yiksek askeri sura nerede baskanlik gorevi yapiyorsa hepsinden maasa baglanirlar kardesim devlet baskanligi bir kararname yayinladin hic bir belediye baskani baskan masdindan baska ucret alamaz alirsa hepsini iade eder ziimetle suclanir hic bir belediye mart seciminden sonra calisani mahkeme karari olmadan calisani isten cikaramaz cikarirsa gorevine don verilir diye kararname yayinlasin
  • eryeteryet29 dk önce
    Allah aşkına bu çift maaş vurgununu kim çıkardı. Peki madem öyle bunu zaptu rapt altına vatandaşmı alacak iktidarmı. bir sürü yanlış uygulamalar var sadece bumu bütün bunları ortadan kaldırması gerewken kim bizmiyiz iktidar mı.Lütfen artık bir şeyler yapılsın .Ama lütfen
  • dur düşündur düşün33 dk önce
    külliyede çalışanlar dört maaş alınca hak mı?? bunları eleştireceğinize onlara bakın

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