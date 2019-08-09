CHP'de skandal çift maaş vurgunu! Tunç Soyer de geleneği sürdürdü

CHP’li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in çift maaş skandalının bir benzeri bu kez İzmir'de ortaya çıktı. CHP'li İzmir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, belediye iştiraki İZFAŞ ve İZBETON AŞ.'ye kendisini yönetim kurulu başkanı olarak atadı. Soyer, belediye başkanlığı maaşı dışında iki şirketten daha maaş alarak aylığını ikiye katlayacak. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'ya göre bir belediye başkanı şirkette müdür olamıyor, huzur hakkı alamıyor. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yaptığı için belediye başkanının ticaret yapma ve şirketlere ortak olma hakları bulunmuyor.

Çift maaş vurgunu moda oldu

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İzmir'in Karaburun ilçesine Belediye Başkanı seçilen CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, tartışma yaratan bir karara imza atmıştı. Aynı zamanda avukat olan CHP'li kadın başkan, meclis toplantısının gündemine getirdiği bir maddeyle kendisini belediyenin personel şirketinin müdürlüğüne atamıştı.