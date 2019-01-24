CHP'de Sarıgül korkusu!

Cumhuriyet'in kulislere dayandırdığı haberine göre, CHP ile İYİ Parti arasındaki işbirliği görüşmelerinde prensipte anlaşma sağlanmasına karşın; her iki partinin de Etimesgut'ta kendi adayının desteklenmesini istemesi iş birliği protokolünün kamuoyuna açıklanmasını geciktiriyor.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hafta başında bir araya gelmişti. İki partinin kamuoyuna duyuracağı iş birliği protokolünün hazırlığına yönelik görüşmelerini dün de devam ettirdiği öğrenildi. CHP kaynakları Etimesgut dışında 'birkaç pürüz' yaşandığını, ancak bunların aşılamayacak sorunlar olmadığını belirtiyor.

Sarıgül korkusu sardı

CHP kaynakları, Ordu Büyükşehir için her iki partinin de kendi adayıyla yarışacağı, Gaziantep'te İYİ Parti'nin adayının destekleneceği ve Celal Doğan'ın isminin gündemde olmadığını bildiriyor. İzmir'de İYİ Parti'ye bırakılan ilçeler arasında Tire ve Kiraz'ın olduğu belirtilirken; İstanbul'da ise Şile, Eyüp, Beykoz ve Çekmeköy'ün İYİ Parti'ye bırakılabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün CHP'yi eleştirerek partiden istifa etmesi genel merkezde sessiz karşılandı. CHP'de; Sarıgül'ün başka bir partiden yerel seçimlerde yarışa girmesi durumunda Şişli'de güçlü bir aday çıkarılması gerektiği dile getiriliyor.