CHP'de saflar belli oldu! İmamoğlu'ndan genel başkanlık kararı

Parti kulislerinde CHP İstanbul İl Kongresi’ni değişimcilerin kazanmasının ardından “İmamoğlu’nun kurultayda genel başkan adayı olabileceği” iddiası gündeme gelmişti. Konuya ilişkin Milliyet’e değerlendirmede bulunan İmamoğlu kurmayları, şunları söylediler:

“Kesinlikle Ekrem Bey aday olmayacak? Dakika başı karar değiştiren birisi değil ki neden olsun? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili iddiasını, hedefini ortaya koydu.

Hedefi bir yeni tip halkçılık. Bütün dünyada artık yeni tip halkçılık ve yerel yönetimler konusu tartışılıyor. Ekrem Bey bu fikri geliştiren öncülerden. İstanbul’a yeniden aday olduğunu söyledi. Kendine makam arayan bir insan değil. Kendisi aday olmaz ama Özgür Özel’in arkasında durur.”

‘MÜDAHİL OLMADIK’

Yakın çevresi, İmamoğlu’nun İstanbul İl kongresine müdahil olduğu yönündeki iddialara ilişkin de, “Konuşmasına hazırlandı. Öyle delege arayayım, onu çağırayım, bunu çağırayım gibi bir şey yapmadı. Konuşması ile de Türkiye’ye nasıl yaklaştığını, değişimin altının nasıl doldurulduğunu gösterdi. Çok net ‘ben 2028’in adayıyım’ dedi” değerlendirmesini yaptı.

CEMAL CANPOLAT TEPKİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün kendisinin de kongrede desteklediği CHP’nin yeni İl Başkanı Özgür Çelik’i makamında ziyaret etti. İmamoğlu, CHP İstanbul İl Kongresi’nde kendisini hedef alan Cemal Canpolat hakkında, partinin disiplin işlemleri başlatabileceğini söyledi. CHP’nin yeni İl Başkanı Özgür Çelik de, İstanbul’daki 39 ilçenin 30’unda belediye başkanlığını kazanmayı hedeflediklerini kaydetti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel de dün İmamoğlu’nu ziyaret etti. Özel, Saraçhane’ye gelirken bir dilek tuttuğunu ifade ederek şunları söyledi: “1 Nisan günü, İBB’de meclis çoğunluğunu sağlamış, engellerden kurtulmuş, İstanbul’u büyük bir farkla kazanmış Ekrem İmamoğlu’nu, CHP’nin Genel Başkanı olarak bir kahvesini içmeyi dilek olarak tuttum.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçime hazırlık kapsamında milletvekilleriyle gruplar halinde görüşme turuna başladı. Milletvekillerinden illerindeki mevcut belediye başkanlarının performansı ve aday olabilecek isimlere yönelik rapor isteyen CHP lideri, seçim sürecinde parti içinde yaşanan tartışmalara yönelik sitemlerini dile getirdi. Kılıçdaroğlu’nun, “Biz yerel seçime hazırlanıyoruz, bazı arkadaşlar kurultay derdinde. Hem parti tartıştırıyorlar hem de bu işlerle ilgilenilmesine izin vermiyorlar” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Vekillerine “herkes ittifak yokmuş gibi çalışsın” talimatını veren Kılıçdaroğlu, “kimseye ittifak yapmayalım demeyiz ama şu anda yok görünüyor. Yine de ittifaklarla ilgili özenli davranmaya devam edeceğiz, siz de dikkatli olun” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun vekillerle gruplar halinde görüşme turları önceki gün başladı. Kurultayda genel başkanlığa aday olacağını açıklayan Özgür Özel’e ise bu çerçevede bir davet yapılmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye CHP lideri toplantıda, vekillerin seçim sonrası saha gözlemlerini dinledi, yerel seçime ilişkin görüşlerini aldı. Kılıçdaroğlu vekillerinden, mevcut belediye başkanlarının performansı, halk nezdinde hala karşılıklarının olup olmadığı, olası adayların kimler olabileceği ve yerel seçim sürecinde yapılması gerekenler konusundaki önerilerini içeren il raporları hazırlamalarını istedi. Kılıçdaroğlu, “Bölgenizde belediye başkanlarına vatandaştan gelen eleştiri var mı, eksiklikler ne, nereyi nasıl alabiliriz, nasıl bir adayla alabiliriz? Sizlerden bunun değerlendirmesini istiyorum” dedi.

‘İTTİFAK YOK’

Kılıçdaroğlu, seçim ittifaklarına ilişkin de “İttifak şu anda yok. Herkes ittifak yokmuş gibi çalışsın, kimseye ‘ittifak yapmayalım’ demeyiz ama şu anda yok görünüyor. Biz ittifaklarla ilgili özenli davranmaya devam edeceğiz. O ayrı bir süreç. Biz sukunetimizi koruyoruz. Sizler de dikkatli olun” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, seçimden bu yana yaşanan parti içi tartışmalara ilişkin sitemlerini de dile getirdi. CHP lideri şu mesajları verdi:

“Yerel seçim geliyor. Biz seçime hazırlanıyoruz ama bazı arkadaşlar kurultay derdinde. Hepimiz kurultayla ilgileniyoruz, burayı almak, buraya gelip oturmak, koltuğa oturmak, o yüzden hem partiyi tartıştırıyorlar hem de bu işlerle ilgilenilmesine izin vermiyorlar. Ama bunların yapılması gerekiyor. Biz yapacağız. Arkadaşlar bunun peşine düştüğü için yerel yönetimlerle ilgilenmiyorlar, ilgilenilmesine izin vermiyorlar. Herkes çalışsın.”

‘PATRON BENİM’ MESAJI

CHP’li bir milletvekili görüşmeye ilişkin, “Bu toplantı ile Genel Başkan milletvekillerine ‘patron benim, ben buradayım’ mesajını verdi” yorumunu yaptı.