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Siyaset CHP'de oylama sona erdi! Görevden almalar netleşti
Siyaset

CHP'de oylama sona erdi! Görevden almalar netleşti

Yeniakit Publisher
2023-07-24 00:10:00 -
CHP'de oylama sona erdi! Görevden almalar netleşti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında görevden alınan il ve ilçe başkanlarının itirazlarını değerlendirdi.

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Parti Meclis Üyesi Mehmet Akif Hamzaçebi, Meclis Üyesi Muharrem Erkek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Meclis Üyesi Aylin Nazlıaka ile birçok parti meclisi üyesi de toplantıya katıldı.

CHP MYK kararıyla görevden alınan Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan, Muş İl Başkanı İsmail Adanur, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın itirazları toplantıda değerlendirildi.

Değişim isteyenler istediğini alamadı

Gece geç saatlere kadar süren toplantıda değişim isteyen kesim, istediği çoğunluğa ulaşamadı.

Görevden alınan başkanların göreve iadesi için ise 60 üyeli PM’de, üçte iki çoğunluk olan 40 oya ulaşılması gerekirken,
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün: 35 red - 26 kabul

Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan: 31 red 30 kabul

Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan: 33 red 28 kabul

Muş İl Başkanı İsmail Adanur: 30 red 31 kabul 2 çekimser oy aldı.

Oyların çoğunluğu red çıkarken birbirine yakınlıkları da dikkat çekti.

Görevden almalar kesinleşti

Böylece görevden alınan il ve ilçe başkanlarını görevlerine iade talepleri reddedildi. Bu doğrultuda MYK'nın görevden alma işlemi kesinleşti.

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