CHP’de neler oluyor? İşte Ankara’daki büyük torpil ağı!

Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü,tarihinin en önemli seçimlerini yaşayacak. Cumhur ve Millet Ittifakı’nın adaylarının yarışacağı seçimler yaklaşırken CHP’de milletvekili aday listelerinin yarattığı rahatsızlığın büyüdüğü öğrenildi.

CHP’DE NELER OLUYOR?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun özellikle Ankara’daki aday listelerine karşı parti örgütünün tepkilerine suskun kaldığı ifade ediliyor. CHP’de milletvekili aday listesinin nasıl hazırlandığı kulislere düşmeye başladı. Özellikle Ankara’da aday olanlarla ilgili ilginç iddialar, CHP’de büyük rahatsızlık yarattığı belirtildi. Buna örnek olarak Ankara 1. bölge CHP’nin en prestijli isimlerinin yer aldığı bölgeyken, partinin kalesi olan Çankaya’da bulunan üyelerin büyük bir şok yaşadıkları ifade edildi.

İŞTE CHP ANKARA’DAKİ TORPİLLERİN OLDUĞU AYAK İZLERİ İDDİALARI!

SüperHaber, CHP Ankara’Şengelda ki torpilli olayları iddia edilen milletvekili adayları ile ilgili kulis bilgilerine ulaştı. Bu bilgilere göre; Ankara’da listenin 1. sırasındaki Mamak üyesi Gamze Taşçıer, küçük bir eczane sahibi. Eşi Ali Mert Taşçıer, Çanakkale milletvekili ve Genel Başkan yardımcısı Muharrem Erkek’in uzun süredir milletvekili danışmanlığını yapıyor. Muharrem Erkek’in baskısı ile daha önce Parti Meclisi’nde Kılıçdaroğlu anahtar listesinden giren Gamze Hanım, artık CHP ‘nin en prestijli ismi oluverdi. Muharrem Erkek ise terör örgütü başı Fethullah Gülen’i öven tweetleriyle anılan bir isim olarak medyaya haber olmuştu.

DENİZ DEMİR’İN İLGİNÇ YÜKSELİŞİ DİKKATİ ÇEKTİ!

Yine Ankara 1. bölge 2. sıradaki isim olan Deniz Demir ise Hacettepe jeoloji mezunu.Demir’in hayatı boyunca gençlik kolları üyeliği dışında maaşlı dahil hiç bir iş geçmişinin olmadığı öne sürülüyor.Demir, Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olunca bir belediye şirketinde Yönetim kurulu üyesi olarak maaşlı olarak işe alınıyor. Demir aynı zamanda,CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nun baş danışmanı ilan ediliyor.Yine Deniz Demir’in ortanca abisi olan Yavuz Demir de,bazı ilişkileri nedeni CHP’de hedef olan,ANAP kökenli eski İstanbul CHP milletvekili Faik Tunay’ın danışmanıyken kadın gazeteci Ezelhan Üstünkaya’yı meclis koridorlarında darp etmesiyle gündeme gelmişti. Karslı olan Deniz Demir’in büyük abisi avukat Gürbüz Demir’inde iş dünyasında etkin olan bazı CHP’ye yakın işadamlarının avukatlığını yaptığı biliniyor.

KILIÇDAROĞLU DENİZ DEMİR’İ HASTANEDE ZİYARET ETTİ!

Deniz Demir’in abisi YavuzDemir’in mecliste kadın gazeteciyi dövmesi sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile arası açılıyor. Ancak Yavuz Demir bir ara bir rahatsızlığından dolayı,15 gün hastane tedavi görüyor.Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin’in ricası ile kendisini ziyaret ediyor.İşte bu ziyaret sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu nereye giderse Deniz Demir’de oraya gitmeye başlıyor. Bu durum CHP’de çok dikkati çekiyor ancak hiç bir partili seçimler öncesi Kılıçdaroğlu’nun tepkisini almamak için bu durumu dile getiremiyor.

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OKAN KONURALP 3.SIRADAN NASIL ADAY GÖSTERİLDİ?

CHP 1.Bölgeden 3.sırada aday gösterilen Okan Konuralp’in de torpille listeye girdiği konuşuluyor.Hürriyet Gazetesi’nde normal bir muhabir olan Konuralp’in yükselişininde Enis Berberoğlu’nun 2014 senesinde ATO Kongre Merkezi’n de,18.Olağanüstü Kurultay’da olağanüstü parti meclis adayı olmasıyla başladığı vurgulanıyor. CHP’ye Berberoğlu’nun danışmanı olarak gelen Düzceli Konuralp, Berberoğlu MİT tırları yüzünden hapse girince Kılıçdaroğlu’nun baş basın danışmanı oluyor. Bunun ardındanda yine Kılıçdaroğlu tarafından RTÜK üyesi yapılıyor. Konuralp, yine MİT Tırları Davası’ndan yargılanan Can Dündar döneminin Cumhuriyet Ankara temsilcisi olduğu biliniyor.

KONURALP’İN GÜCÜ NEREDEN GELİYOR?

Konuralp’in gazeteci Erdem Gül’ü İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı yaptıracak kadar Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzerinde etkili bir kişi olduğu biliniyor. Okan Konuralp’in gazeteci olan eşi Gökçen Çamlıyurt Konuralp’inde mecliste CHP Grup Başkanı Engin Özkoç’un danışmanı olduğu biliniyor. Bu arada CHP’nin aday listesini konuşan partililerin ”CHP’li oldukları için çeşitli yerlerden maaş alan 3 kişi, CHP listelerinden en ön sıralarda milletvekili adayı oluyor.” şeklinde konuştukları dillendiriliyor.

SADULLAH ERGİN RAHATSIZLIĞI BÜYÜYOR!

CHP Ankara 1.Bölge de aday yapılan milletvekili listelerinde en çok tepkiyi 4.sırada bulunan Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin’e olduğu kaydediliyor. Ergin döneminin Ergenekon ve Balyoz Davaları’nda ki konuşma ve baskılarının bunun nedeni olduğu eleştirileri yapılıyor.Listede 5.sıraya konulan diş doktoru olan Mustafa Nedim Yamalı’nın da Gelecek Parti’nin önerisi olduğu biliniyor.

ADAY LİSTELERİ VE İNANILMAZ KULİSLER…

CHP Ankara’da 6.sıranın ise çok ilginç olduğu görüşü ağır basıyor. Buradaki milletvekili listesi ile ilgili kulis bilgisi ise şöyle; Aliye Timisi Ersever’in,tamamen Gamze Taşçıer’e karşılık CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka’nın itirazları sonrası getiriliyor. Ekrem İmamoğlu’na çok yakın olan Gökhan Günaydın’ın çok samimi arkadaşı olduğu ve her konu da anlaştıkları dillendiriliyor.

7. sıra da avukat Deniz Çakır konuluyor. Çakır aileden CHP’li olarak tanınıyor. Ancak Çakır’ın da seçilemeyecek yere konulduğu işaret ediliyor.



11. sıraya liste de yer bulan milletvekili eski danışmanlarından Hüseyin Can Güner’in ise, ileride parti meclisine girsin diye,Özgür Özel ve Veli Ağbaba tarafından konulduğu bildiriliyor.

MEVLÜT YÜKSEL/ÖZEL HABER