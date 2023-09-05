CHP’de MYK toplandı ve danışman krizine kesin çözüm bulundu! Artık sosyal medya hesaplarına bakılmadan danışman atanmayacak

Seçim hüsranı sonrası karışan CHP'de tartışmalar son bulmuyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığına atanan Perinaz Mahpeyker Yaman'ın skandal paylaşımları ortalığı karıştırdı.

Yaman'ın, geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, 'zavallı, hain ve kanı bozuk' ifadelerini kullandığı görüldü.

Bunun yanı sıra Yaman'ın, Kılıçdaroğlu ve CHP'ye yönelik çok sayıda eleştirel paylaşımı olduğu da ortaya çıktı.

Danışman olarak atanan ismin paylaşımları partiyi ayağa kaldırdı

Yalnızca bununla da kalmayan Yaman'ın, CHP'yi Atatürk üzerinden hedef aldığı da görüldü.

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Yaman paylaşımında, "Laikler hem maymundan geldik diyorlar hem de Atatürk Atamızdır diyorlar, söyleyeceklerim bu kadar eklemek istediğiniz barsa buyurun söz sizin." ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan durum, CHP'ye oy veren seçmenleri ayağa kaldırdı.

Yaşanan gelişmeler sonrası CHP’den resmi bir açıklama yapılarak Perinaz Mahpeyker’in danışman olarak hiç atanmadığı kaydedildi.

CHP görevlendirme yok dese de ıslak imzalı kağıt ortaya çıktı

Ancak Yaman'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan hemen önce Kılıçdaroğlu'nun ıslak imzasıyla danışman olarak atandığı belirlendi.

Perinaz Mahpeyker Yaman'ın, bu atamayı 27 Mayıs tarihinde sosyal medya hesabından "Bana onur duyduğum bu görevi layık gören Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunarım Allah utandırmasın inşallah." ifadeleriyle duyurduğu görüldü.

MYK toplandı: Ana gündem maddelerinden birisi 'danışman krizi'

Bu gelişmelerin ardından dün, CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı.

Toplantı saat 15.05’te başladı ve yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

MYK'nın ana gündem maddelerinden biri, yaşanan danışman krizi oldu.

Bundan sonra sosyal medyalarına bakılacak

Medyascope'un haberine göre MYK toplantısında, danışman krizinin ardından CHP göreve getirilecek olan danışmanların sosyal medyalarına bakma kararı aldı.

Buna göre danışmanlar göreve getirilmeden önce Kılıçdaroğlu’na rapor sunulacak.