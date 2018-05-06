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CHP’de Muharrem İnce krizi patlak verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun apar topar Muharrem İnce'yi aday göstermesi parti tabanında rahatsızlığa neden olduğu öğrenildi.

06 Mayıs 2018 Pazar 08:10
CHP’de Muharrem İnce krizi patlak verdi

Muharrem İnce’nin adaylığı, CHP’de rahatsızlığa neden oldu. Özellikle ulusalcılar arasında şu görüşler dillendiriliyor: Saydığı vasıfları taşımayan İnce’yi aday gösteren Kılıçdaroğlu’nun hiçbir güvenirliği kalmadı. Parti başkanlığına layık görülmeyen, dersanesini dahi yönetemeyen bir kişinin ülkeyi yönetmeye aday gösterilmesi büyük çelişki.

24 Haziran planları suya düşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun apar topar Muharrem İnce'yi aday göstermesi parti tabanında rahatsızlığa neden oldu. Parti kulislerinde, "Kılıçdaroğlu'nun anlattığı hiçbir vasıf İnce'de yok. Bundan sonra Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kim inanır? Artık hiçbir iddiası kalmadı" değerlendirmeleri yapılıyor. Çatı aday beklentileri boşa çıkan CHP, planlarını olası bir ikinci tur hayali üzerinden yapmaya başladı. 24 Haziran için hazırladığı bütün planları suya düşen Kılıçdaroğlu, her başarısızlığının ardından kendine karşı bayrak açan sözde rakibi İnce'yi aday gösterdi.

YANLIŞ ATA OYNADI

İnce'nin parti tabınında karşılığı olmadığını belirten ulusalcı kanat, Kılıçdaroğlu'nun yanlış ata oynadığını kaydetti. Kılıçdaroğlu'nun, parti tabanından gelecek tepkilere fırsat vermemek için adayını son gün açıkladığını belirten partililer, "Kılıçdaroğlu'nun gönlünde başka bir isim vardı ama planlar tutmayınca başka taktik devreye soktu. İnce de aday olacağını açıklayınca elinde bir aday vardı" değerlendirmesinde bulundu.

DERSHANEYİ BİLE YÖNETEMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun "Maliye bilen, bir başarı hikayesi olan, tarafsız cumhurbaşkanı adayı olacak ve kimse ile kavga etmeyecek. Adayımız CHP'li olmayabilir" sözleriyle çizdiği aday profiline İnce'nin uymadığını belirten partililer, "Bundan sonra Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kim inanır? Artık hiçbir iddiası kalmadı. CHP içerisinden bir aday çıkması güzel birşey ama iki gün sonra gerçeklerle yüz yüze geleceğiz. İnce, ülkeyi yönetmeye talip ama bir dershaneyi bile yönetememiş bir isim ülkeyi nasıl yönetecek?" diye konuştu.

SİYASET BÖYLE ERİYOR

İnce'nin bütün kurultaylarda sözde rakip olarak Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktığını hatırlatan partililer, "Kendi partililerinin, kendi partisini yönetmeye layık görmemiş birisi şimdi Türkiye'yi yönetmeye aday. Siyaset böyle böyle eriyor. Kılıçdaroğlu hem İnce'nin hem de kendisinin siyasi hayatını bitirdi, yarışı baştan kaybetti" ifadelerini kullandı.

YENİ ŞAFAK

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 08:10
  1. Muharrem İnce
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. 24 haziran seçimleri

YORUM YAZ

  • pakize dagpakize dag2 sa önce
    Hayırdır Şimdide CHP lilerimi birbirine düşürmeye calışıyorsunuz.
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