CHP’de muhalif kazanı kaynıyor! "Kılıçdaroğlu tulum çıkardı"

CHP lideri Özgür Özel’in işaret ettiği ifade edilen Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise yarışı kaybetti. Dört grup yönetim kurulu üyeliğini de yine Kılıçdaroğlu’na yakın isimler kazandı.

Bayraktutan’a değişimcilerin de oy verdiği belirtilirken, Kılıçdaroğlu yanlıları seçim sonucu için “Kemal Bey tulum çıkardı” ifadelerini kullandı ve sonuçları “kurultay rövanşı” olarak nitelendirdı.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre; Parti yönetiminden ise “demokratik yarış” değerlendirmesi geldi. CHP’li yönetici gruptaki seçime ilişkin “Geçmişte de benzer tablolar yaşandı. Bunlar normal. Bizde parti içi yarış her zaman olur. Demokratik bir yarış. Sıkıntı yok” değerlendirmesini yaptı. Parti kulislerinde ise gruptaki güç dengesine bağlı olarak “yerel seçimde de yenilgi söz konusu olursa, olağanüstü kurultay gündeme gelir” yorumları yapılıyor.

CHP'DE GÜÇ SAVAŞLARI

TBMM İdare Amirliği ve grup yönetim kurulu üyeliği seçimleri için CHP grubu geçtiğimiz gün basına kapalı toplandı. Daha önce TBMM İdare Amirliği seçimi için İzmir Milletvekili Ednan Arslan ile Adana Milletvekili Orhan Sümer’in, Genel Merkez’in adayı olacak Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’e rakip çıkacakları kulislerde konuşuluyordu.

Ancak parti yönetiminden “tek adayda, üçüncü bir aday üzerinde uzlaşın” mesajı gitti. Arslan aday olmaktan vazgeçerken, Sümer önceki akşam Özel tarafından Genel Merkez’e davet edildi. Edinilen bilgiye göre Sümer’e “tek adayla ve Yaşar Tüzün ile seçime gidilmesi” teklifinde bulunuldu. Araya bazı belediye başkanları da girdi.

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Sümer adaylıktan çekilirken, Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Tüzün’e rakip olma kararı aldı. Sümer dün sabah seçimden önce grup yönetim kurulu üyeliğinden de istifa etti. Bu nedenle grupta üç yerine 4 grup yönetim kurulu üyeliği ve TBMM İdare Amirliği için seçim yapıldı. Yapılan seçim sonucunda Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bayraktutan 67 oy ile İdare Amiri seçilirken, Tüzün 55 oyda kaldı. Grup yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet Tahtasız, Ali Karaoba, Hasan Öztürkmen ve İnan Akgün Alp seçildi. Grup yönetim kuruluna seçilen 4 üyenin de Kılıçdaroğlu’na destek veren ekibin adayı olduğu ifade edildi.