CHP'de kriz! Talebi çektiler, toplantı iptal
CHP'de 12 PM üyesinin 'adayların yeniden değerlendirilmesi' çağrısı üzerine yarın yapılacağı duyurulan olağanüstü PM toplantısı, bu üyelerin taleplerini geri çekmesi nedeniyle iptal edildi.22 Şubat 2019 Cuma 23:41
CHP'de 12 üyenin çağrısı üzerine yarın yapılacağı duyurulan olağanüstü PM toplantısından, bu üyelerin taleplerini geri çekmesi üzerine vazgeçildiği belirtildi.
CHP'de 12 PM üyesi, partinin İstanbul'un Maltepe ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçelerindeki adaylarının yeniden değerlendirilmesi ve PM'nin Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) verdiği yetki devri sonrası yaşananların tartışılması amacıyla 16 Şubat'ta olağanüstü PM toplantısı çağrısı yapmıştı.
Kılıçdaroğlu yarın Antalya'da programa katılıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüzük gereği PM'yi 23 Şubat'ta olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Ancak çağrı talebinde bulunan 12 üye daha sonra söz konusu taleplerinin aday listelerinin sunulması nedeniyle 'gündemsiz' kaldığını belirterek, çağrılarını geri çekmişti.
Bugün Kılıçdaroğlu imzasıyla PM üyelerine gönderilen yazıda, talebin geri çekilmesi üzerine PM toplantısının yapılmayacağı ifade edildi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yarın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in Proje Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
Toplantı, Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
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