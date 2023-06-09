CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dış proje olarak görülmeye başladı

Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'de büyük bir kriz var.

Krizin nedeni 2 turlu seçimin ikisinde de büyük bir hezimet yaşayan partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...

Yıllardır Kılıçdaroğlu yönetiminde alınan büyük başarısızlıklardan sonra bıçak kemiğe dayandı, taban ve parti içindeki birçok isim isyan bayrağını açtı.

Fakat buna karşın Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına kulaklarını tıkayıp, MYK'yı değiştirerek görevine devam etti.

Tüm çağrı ve tepkilere rağmen göreve devam kararı alan CHP Genel Başkanı, partide artık dış proje olarak görülmeye başlandı.

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Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldıktan sonra kendi web sayfasında yayınlamaya başladığı yazılarının sonuncusunda konuya ilişkin bir anısını paylaştı.

"Kemal Kılıçdaroğlu bir dış projedir"

Tatil beldelerinden birinde eski dışişleri bürokratı ve CHP milletvekili bir arkadaşı ile yemekte aralarında geçen konuşmaları konu edinen Altaylı, arkadaşını kendisine, Kılıçdaroğlu'nun bir dış proje olduğunu söylediğini aktardı.

Altaylı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"CHP milletvekilliği yapmış ve benim de çok sevip, saygı duyduğum bir ağabeyim ile karşılaştım. Bana 'Kemal Kılıçdaroğlu bir dış projedir. Bak kazanmamak için kendini aday gösterdi. İstifa etmez. Çünkü işi bitmedi. Yerel seçimleri kaybettirmeden bırakmaz.' dedi."