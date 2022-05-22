CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu diktası! O söze 'yasak getirdi'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partililere, “Gönlümün adayı Kılıçdaroğlu” sözünü yasakladığı iddia edildi.
CHP’de Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı çekişmesi son sürat devam ediyor.
Yasak getirdi
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz konusu cumhurbaşkanı adaylığı sorulduğunda CHP’lilerden “gönlümün adayı” yanıtı geliyordu. İddiaya göre Kılıçdaroğlu “gönlümün adayı” sözünü yasakladı. Artık CHP’liler, Kılıçdaroğlu için “gönlümün adayı” açıklaması yapmayacak, “Kılıçdaroğlu CHP’nin adayı” diyecek.