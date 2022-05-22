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Siyaset CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu diktası! O söze 'yasak getirdi'
Siyaset

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu diktası! O söze 'yasak getirdi'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partililere, “Gönlümün adayı Kılıçdaroğlu” sözünü yasakladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 14:14:00 -
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu diktası! O söze 'yasak getirdi'

CHP’de Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı çekişmesi son sürat devam ediyor.

Yasak getirdi

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz konusu cumhurbaşkanı adaylığı sorulduğunda CHP’lilerden “gönlümün adayı” yanıtı geliyordu. İddiaya göre Kılıçdaroğlu “gönlümün adayı” sözünü yasakladı. Artık CHP’liler, Kılıçdaroğlu için “gönlümün adayı” açıklaması yapmayacak, “Kılıçdaroğlu CHP’nin adayı” diyecek.

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