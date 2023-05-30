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Siyaset CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu ve yönetimine istifa çağrısı
Siyaset

CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu ve yönetimine istifa çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-05-30 19:37:00 -
CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu ve yönetimine istifa çağrısı

CHP Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır ve beraberindeki grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı 12. kez seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti.

Eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır ve beraberindeki grup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP Genel Merkez binası önüne gelerek, Kılıçdaroğlu’nu ve yönetimini istifaya davet etti.

Çakır, Muş’tan geldiğini ifade ederek, "Has bir Kürt’üm. Ben ne mutlu Türk’üm diyebiliyorum. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun diyebiliyorum. Bunu Sezgin Tanrıkulu diyebiliyor mu? Canan Kaftancıoğlu diyebiliyor mu? Oğuz Kaan Salıcı diyebiliyor mu? Biz bunları söylüyoruz. Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini bunların elinden almak istiyoruz. Biz Deniz Baykal’ın dönemindeki CHP’yi özledik. 2010’da Cumhurbaşkanı Davos’a gitti. Deniz Baykal grup toplantısında ‘Ülkemizin Başbakanı'na yapılan bu hakareti kabul etmiyoruz’ dedi ama şimdiki CHP onları destekliyor. Amerika’ya dönüyor, İngiltere’ye gidiyor. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha seçim başlamadan önce İstanbul’u bırakmış, Trabzon’a, Rize’ye ve Şanlıurfa’ya gitmiş. İstanbul bir daha güvenip sana oy verir mi?” diye konuştu.

CHP’de aktif rol alan yönetimden bazı kişilerin kendisini desteklediğini ama korktuklarını iddia eden Çakır, “Hani Erdoğan diktatördü. Niye korkuyorsunuz? Çıkın meydana, elinizi vurun masaya. İstifa edeceksiniz. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifasını demiyoruz. Yönetim komple istifa edecek” ifadelerini kullandı.

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