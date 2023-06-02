CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin ayrıntıları

CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın Gece Görüşü programına konuk olan Gazeteci Zafer Şahin, Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu görüşmesinin detaylarını paylaştı. Şahin'e göre Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'na istifa etmemesi gerektiğini söyledi.

"Görüşme talebi Ekrem İmamoğlu'ndan geliyor. Kılıçdaroğlu kendisini sadece dinliyor, yorum yapmıyor. Öncesinde Canan Kaftancıoğlu ile telefonda görüşüyor. Kaftancıoğlu kendisine istifa etmemesi gerektiğini MYK'nın değiştirmesinin yeterli olacağını söylüyor. Şu aşamada toplanacak kurultayda delege yapısının İmamoğlu tarafından değiştirilebileceğini bunun iyi olmayacağını söylüyor. İmamoğlu'nun kendisine yakın bir ismin İstanbul İl başkanı olarak atamak isteyebileceği, bunun için çabalayacağını söylüyor."