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Gündem CHP’de kaos ve kavga bitmiyor! Ali Mahir Başarır'a Mersin'de yumurtalı protesto
Gündem

CHP’de kaos ve kavga bitmiyor! Ali Mahir Başarır'a Mersin'de yumurtalı protesto

Yeniakit Publisher
2024-03-11 11:19:00 -

CHP’nin Dem Parti ile ittifak yaptığı memleketi Mersin’e gelen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a yumurtalı protesto yapıldı. Başarır’ın adamları, protestoculara saldırdı.

Yerel seçim çalışmaları devam ediyor. Siyasi arenada hareketlilik artarken, CHP ise DEM Parti ile ortaklığını sürdürüyor.

Mayıs genel seçimlerinde kapalı kapılar arkasında yapılan CHP-Kandil ittifakı, yerel seçimlere gidilirken açık bir hal almaya ve görünmeye başladı.

'Kent uzlaşısı' adı altında ittifaka gidilirken başta İstanbul ilçeleri olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde ortak aday çıkartıldı.

BAŞARIR’A MEMLEKETİ MERSİN’DE YUMURTALI PROTESTO

CHP ve DEM Parti, Mersin'de de ittifak yapmaya karar verdi. Mersin Toroslar ve Akdeniz ilçesinde yapılan bu ittifak ise vatandaşların tepkisini çekti.
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, memleketi Mersin’de yumurtalı protesto edildi.

EYLEM YAPANLARA SALDIRI

Başarır'ı Mersin'de protesto edenlere ise yine Başarır'ın adamları saldırdı. Programı sürdürme çabaları da yetersiz kaldı. Başarır, protestolar arasında bölgeden ayrıldı.

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