CHP'de 'İstanbul savaşı' kızıştı!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor. Seçimlerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" hareketiyle çalkalanan ana muhalefet partisinde şimdi de "İstanbul adaylık savaşları" yaşanıyor. Son olarak "değişim" grubunun içinde yer alan ve CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını ilan eden Özgür Çelik'in kalesi Bahçelievler'de, bir il başkan yardımcısının da içinde olduğu 10 delege, yayınladıkları deklarosyonla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat'a destek vereceklerini açıkladı. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde ağır bir yenilgi alan CHP'de krizlerin ardı arkası kesilmiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" tartışmaları ve gizli "zoom" toplantısı parti içinde büyük krize neden oldu. "Genel Başkanlık" savaşını kazanamayacağını anlayan İmamoğlu, rotayı yeniden İstanbul'a kırdı.

İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" hareketinde yer alan Özgür Özel ise genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken, CHP'de şimdi de "İstanbul adaylık savaşları" baş gösterdi.

CHP'DE "İSTANBUL" SAVAŞI!

Geçtiğimiz günlerde değişimcilerin desteğini aldığı belirtilen CHP Bahçelievler İlçe Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını açıklamıştı.

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Parti içi demokrasiyi yaşatacaklarını söyleyen Çelik, şu ifadeleri kullanmıştı:

"CHP'yi zayıflatmaya çalışanların asıl tartışması gereken lider sultasıyla yönetilen partilerdir. İBB, ilçe belediyelerimizle uyumlu bir yönetim modeli, örnek bir yönetim modeli uygulayacağız. Bunu örgütümüzün tüm kademeleriyle gerçekleştireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hep birlikte yakacağımız aydınlanma meşalesine destek olmak için Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum"

DEĞİŞİMCİLERİN KALESİNDE ŞOK! KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK KARARI

Özgür Çelik'in adaylığını ilan etmesinin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Çelik'in kalesi Bahçelievler'de, bir il başkan yardımcısının da içinde olduğu 10 delege, yayınladıkları deklarosyonla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat'a destek vereceklerini açıkladı.