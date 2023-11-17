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Gündem CHP’de israf düzeni tam gaz! Ödüle 100 bin açılış kokteyline 1.5 milyon lira!
Gündem

CHP’de israf düzeni tam gaz! Ödüle 100 bin açılış kokteyline 1.5 milyon lira!

Yeniakit Publisher
2023-11-17 11:38:00 -
CHP’de israf düzeni tam gaz! Ödüle 100 bin açılış kokteyline 1.5 milyon lira!

Başkanlığını CHP’li Ömer Günel’in yaptığı Kuşadası Belediyesi’nin düzenlediği “beste yarışması”nın açılış kokteyline 1.5 milyon lira harcadığı ortaya çıktı. Büyük ödülün “100 bin lira” olduğu yarışmanın açılış kokteyline 1 milyon 531 bin 200 lira harcanması, CHP’nin israf düzenini gözler önüne serdi.

HABER MERKEZİ

Çalgı çengiyi hizmet sanan CHP’li belediye başkanları içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamunun parasını saçmaya devam ediyor. Başkanlığını CHP’li Ömer Günel’in yaptığı Kuşadası Belediyesinin düzenlediği “beste yarışmasına” açılış kokteyline yüz binlerce lira akıttığı ortaya çıktı. 20-27 Temmuz tarihleri arasında başvuruların alındığı 26. Altın Güvercin Beste Yarışmasının açılış kokteylinde belediye kasasından 1 milyon 531 bin 200 lira harcandığı öğrenildi. Büyük Ödülün “100 bin TL” olarak belirlendiği yarışmada ikinci besteciye 50 bin TL, üçüncüye ise 25 bin lira para ödülü verilirken, açılış kokteyline 1.5 lira ödenmesi, CHP’li belediyelerdeki israf düzenini gözler önüne seriyor.

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