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CHP'de işler karıştı! Kemal’i zora sokacak hamle

Yerel seçimler öncesi suların durulmadığı CHP'de olağanüstü Parti Meclisi toplantısı isteyen 12 üye genel merkeze dilekçe gönderdi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:33
CHP'de işler karıştı! Kemal’i zora sokacak hamle

CHP'de olağanüstü Parti Meclisi (PM) toplantısı isteyen 12 üye genel merkeze dilekçe gönderdi.

Alınan bilgiye göre, partinin İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi ve PM'nin Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) verdiği yetki devri sonrası yaşananların tartışılması amacıyla 12 PM üyesi dün akşam saatlerinde genel merkeze dilekçe getirdi.

Yazı işleri müdürlüğünün kapatıldığı gerekçesiyle dilekçe alınmazken, aynı dilekçe bugün faks ve kurye ile parti genel merkezine ulaştırıldı.

Olağanüstü PM talebinde bulunan isimler ayrıca Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaşanan gelişmelerle ilgili bir de mektup gönderdi ancak mektubun içeriği paylaşılmadı.

CHP tüzüğüne göre, 60 PM üyesinin 5'te 1'inin çağrı yapması durumunda Genel Başkan bir hafta içinde PM'yi olağanüstü toplamak zorunda. Ancak, çağrı yapan PM üyeleri aday listeleri en geç salı güne saat 17.00'de teslim edileceğinden Genel Başkanın çağrının içeriğini göz önünde bulundurarak, salı gününden önce PM'yi toplaması gerektiğini belirtiyor.

CHP'de PM'nin olağanüstü toplanması talebiyle imza veren PM üyeleri şunlar:

"Ali Şeker, Mehmet Ali Çelebi, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın, Ekrem Kerem Oktay, Yaşar Seyman, Müslim Sarı, Hakkı Süha Okay, Haluk Pekşen, Erdal Aksünger ve Gaye Usluer."

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:33
  1. CHP
  2. İstanbul
  3. Maltepe
  4. Şanlıurfa
  5. Ali Şeker
  6. Mehmet Ali Çelebi
  7. İlhan Cihaner
  8. Selin Sayek Böke
  9. Gökhan Günaydın
  10. Ekrem Kerem Oktay
  11. Yaşar Seyman
  12. Müslim Sarı
  13. Hakkı Süha Okay
  14. Haluk Pekşen
  15. Kemal Kılıçdaroğlu
  16. Gaye Usluer

YORUM YAZ

  • Yavuz 1517Yavuz 15172 dk önce
    Hendektekileri arkadaş olarak bellyen, ypg ve pyd'ye terör örgütü diyemeyen, AK PARTİ'lilere yaptıkları hakaretlerin binde birini hdp'liler için yapamayan, fetö partisi ip ile oynaşan, ingiliz temel'in yanından ayrılmayan, fetö ile kucak kucağa yatan sahte Atatürkçülerin partisine oy moy yok. Bizler AK PARTİ'liyiz. LİDERİMİZ DE RECEP TAYYİP ERDOĞAN'dır.
  • Ali RüzgarAli Rüzgar45 dk önce
    misafir bence direk APO denen it geçsin, böylece gerçek kişilikleri ortaya çıksın.. Hee başarılı olur mu derseniz olmaz. Atatürk mezarından çıkıp CHPKK nın başına geçse, gene de başaramaz .. Önce bu milletin partisi olmayı başarmaları lazım..
  • nostaljinostalji1 sa önce
    olmaz bi şey
  • misafirmisafir1 sa önce
    bence sn. KK derhal cekilmeli ve yerinI Selin Hanima birakmali... CHP $AHLANIR !..

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