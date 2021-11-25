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Gündem CHP'de İslam alerjisi devam ediyor! Unutma bunları İstanbul
Gündem

CHP'de İslam alerjisi devam ediyor! Unutma bunları İstanbul

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gülhane Parkı'na yapılan mescidin kapısına kilit vurdu. Vatandaşlardan CHP'li İBB'ye tepki yağıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 14:23:00 - 2021-11-25 14:24:41
CHP'de İslam alerjisi devam ediyor! Unutma bunları İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisi adına helallik dilemekten bahsederken CHP hiçbir koşulda değişmeyeceğini kanıtlamaya devam ediyor. Geçmişinde olduğu gibi cami ve mescid düşmanlığı nükseden CHP’nin bu yönde bir icraatı daha ortaya çıktı. CHP’li İBB, yıllardır açık olan Gülhane mescidine yer değişimi ve onarım bahanesiyle kilit vurdu.

Namaza düşmanlığınız niye?

İçinde İBB’ye ait bir kafe ile İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi yer alan Gülhane Parkı’nı gezerken namazı kaçırmak istemeyen vatandaşlar için Gülhane’ye AK Partili İBB tarafından mescid yaptırılmıştı. Gülhane giriş kapısının karşısındaki tarihi cami restorasyondan ötürü kapalı olduğundan namaza Sultanahmet’e ya da Sirkeci’deki camiye gitmek zorunda kalan vatandaşlar mağduriyet yaşıyor. Vatandaşlar, sosyal medyada CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu etiketleyerek; “Gülhane Parkı’ndaki mescid neden kaldırıldı? Secdeden bu kadar mı korkuyorsunuz?” mesajı ile tepkilerini dile getirdi.

Mescidin kapısına kepenk vurmuşlar

Namaz kılmak isteyen vatandaşların, Gülhane Parkı’ndaki mescidin akıbetine ilişkin sorularına kapıdaki güvenlik görevlileri, mescidin onarımda olduğu cevabını veriyor. Görevliler, İbadethanenin Gülhane Parkı’nın Sarayburnu çıkış kapısına yakın bir yere yerleştirildiğini fakat henüz faaliyette olmadığını, kapısının kilitli olduğunu söyledi.

Bahsedilen yerde mescit ve tuvalet atıl bir şekilde yan yana dururken mescidin erkek ve kadın kapısındaki kepenklerin sıkı sıkıya kapalı olduğu görüldü.

Bahçe duvarı dibinde kullanıma kapalı halde çürümeye terk edilen mescidin daha önce faaliyette olduğu yerde ibadethaneden geriye yalnızca mescid tabelası kaldı.

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Yorumlar

Earphone

cehepe kapatılsın, kim anayasa mahkemesine başvuracak?
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abdrhman

papazoğlu kilisecidir. kiliselere yatırım yapar.
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