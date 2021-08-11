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Siyaset CHP'de ırkçılık yarışı başladı! Şimdi de Hatay... Korkunç iddia
Siyaset

CHP'de ırkçılık yarışı başladı! Şimdi de Hatay... Korkunç iddia

CHP’li Bolu Belediye Bşkanı Tanju Özcan’ın başlattığı mülteci karşıtlığına yeni bir halka daha eklendi. Sosyal medyada Hatay Belediyesi’nin Türkmenlerin kaldığı 800 hanelik konteyner kampa üç gündür su vermediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 14:21:00 -
CHP'de ırkçılık yarışı başladı! Şimdi de Hatay... Korkunç iddia

Siyasi çalkantıların sürdüğü CHP’de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın başlattığı mülteci karşıtlığı hız kesmeden devam ediyor.

Özcan, Suriye uyruklular başta olmak üzere  şehirdeki yabancılara suyu ve elektriği 10 kat zamla satacaklarını açıklamıştı.

Bolu’nun ardından Hatay’dan da benzer bir haber geldi.

Sosyal medyada paylaşılan bir iddiaya göre CHP’li Hatay Belediyesi, Türkmenlerin kaldığı 800 hanelik konteyner kampa üç gündür su vermiyor.

CHP’de hortlayan bu mülteci karşıtlığının ilerleyen dönemlerde nasıl bir gelişme göstereceği merak konusu oldu.

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