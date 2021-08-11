CHP'de ırkçılık yarışı başladı! Şimdi de Hatay... Korkunç iddia

Siyasi çalkantıların sürdüğü CHP’de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın başlattığı mülteci karşıtlığı hız kesmeden devam ediyor.

Özcan, Suriye uyruklular başta olmak üzere şehirdeki yabancılara suyu ve elektriği 10 kat zamla satacaklarını açıklamıştı.

Bolu’nun ardından Hatay’dan da benzer bir haber geldi.

Sosyal medyada paylaşılan bir iddiaya göre CHP’li Hatay Belediyesi, Türkmenlerin kaldığı 800 hanelik konteyner kampa üç gündür su vermiyor.

CHP’de hortlayan bu mülteci karşıtlığının ilerleyen dönemlerde nasıl bir gelişme göstereceği merak konusu oldu.