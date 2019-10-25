0553 313 94 23

CHP'de İmamoğlu krizi! Eleştiriler peş peşe geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki 39 ilçe başkanı, kurultay delegeleri, belediye başkanları ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda sert sözlerle eleştirildi.

25 Ekim 2019 Cuma 09:59
CHP'de İmamoğlu krizi! Eleştiriler peş peşe geldi

CHP il yönetimi ile Genel Merkez-İmamoğlu arasındaki gerilim gün yüzüne çıktı. Meclis üyeleri İmamoğlu’na laşamadıklarını belirterek “İBB’deki bürokratların hepsi başkanla. Muhatap yok, sorunlar çözülemiyor” dedi.

CHP İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısı, il yönetimi ile Genel Merkez ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilimi gün yüzüne çıkardı. Pazar günü yapılan ve CHP’nin 39 ilçe başkanı, kurultay delegeleri, belediye başkanları ile meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, partililer İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yaptığı atamalara tepki gösterdi.

Hepsi CEO gibi geziyor

Üsküdar Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Doğan Tekel, “İBB’nin bürokratlarının çoğu CEO’luktan geliyor. Hepsi de İmamoğlu’nun yanında geziyor. Bu arkadaşların başka işleri yok mu? İstanbul’un sorunlarıyla uğraşsınlar” dedi. Söz alan bir İBB meclis üyesi de, “İlçedeki sorunları İmamoğlu’na aktarmak için randevu istedik. Bize dönüş olmadı. Kendisine ulaşmak mümkün değil” dedi. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ise Kaftancıoğlu’nu eleştirdi. Kerimoğlu, “Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal’ın peşine düşmeyip iyi çalışsaydınız bir iki ilçeyi daha kazanırdık. ‘Kadın aday gösterilecek’ denildi, gösterilmedi” dedi. Bunun üzerine Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün’ün “Sizin gibi başkanlar koltuğu bırakmadığı için kadın adaylar gösterilmedi” demesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kongreye tek adayla gitmek zorunda değil

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun “Uzlaşmayı sağlamak için kongrelere tek adayla gidelim” çağrısına cevap verdi: “Ne ilçelerde ne de ilde tek adayla kongrelere gitmek doğru. Uzlaşılır, ayrı. Ama farklı yerlerden iradelerle yeni bir aday çıkmasının önüne geçmeyi doğru bulmuyorum.”

Kaynak: Akşam

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 09:59
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. CHP il yönetimi ile Genel Merkez

YORUM YAZ

  • NihalNihal15 sa önce
    İmamoğlu vitrindir amacı karıştırıcılık fitne fesat yapmak aynı zamanda şovmendir ne bekleniyor ki?
  • HaktanHaktan15 sa önce
    Ah İstanbul ah buna oy verdin bedeli ödeyeceksin nankörler
  • DehaDeha15 sa önce
    Ak parti kemerbugaz yaptığı parkı Ekrem kendi yapmış gibi utanmadan sahipleniyor açılış yapacakmış sen o parkı beş yıl da bile yapamazsın beş aydamı yapacaksın Ekrem sen gene tatile çık başkanlık neyine
  • Kazım hürKazım hür16 sa önce
    Adam valiyi takmıyor deprem oluyor toplantıya kendiliğinden katılması lazım haber vermediniz diyor.tek muhatabım reis diyor.ben Cumhurbaşkanı adayıyım herkesle muhatap olmam diyor.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 16 sa önce
    Adam Belediye Başkanlığı, Yapmak İçin Seçilmedi ki Zaten. Hainlik Yapmak İçin Seçildi. Aklınca 2023 te de ,Başkan Olacak. Çok Beklersin Pabucumun Başkanı. Şerefsiz Hain Alçak.
  • SalihSalih17 sa önce
    Ekrem imamoglu kendisini artık ulaşılması zor üstün bir kimse olarak görüyor e go şu tavan yapmışPinokyo gibi sürekli yalan konuşan bir insan
  • Eyup Eyup 18 sa önce
    Allayip pullayip göklere çıkarıp ilahlastirdiginiz ekremcik tatilden zaman bulursa belki sizinle görüşebilir. Çek laiklik üzerie bir nutuk koy Anıtkabire çelenki bir ikide müstehcen sanat eseri diye heykel dik al sana hizmet. İstanbullu hizmetten güzel anlıyor. Olan anadolu illerine oluyor.
  • Tata TongaTata Tonga18 sa önce
    ben bu sözü bir yerden hatırlıyor muyum? cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçince milletvekilleri de bakanlara ulaşamıyormuş diye birilerinden eleştiri mi gelmişti?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP’de çifte standart! "YPG terör örgütü değil" demek serbest! CHP-FETÖ ilişkisini itiraf edene disiplin
  1. CHP’de çifte standart! "YPG terör..
  2. Premier Lig'de tarihe geçen galibiyet!..
  3. Türkiye'den Uluslararası Af Örgütü'nün..
  4. Disleksi belirtileri nelerdir?
  5. Futbol tarihinde görülmemiş penaltı!
  6. Ramazan ayı bu yıl hangi tarihte..
  7. Mevlid Kandili 2019 ne zaman?
  8. Mevlid Kandilinde neler yapılabilir?
  9. Ayak mantarına yol açan faktörler..
  10. Ayak mantarı nasıl anlaşılır? Ayak..
  11. Kuru iğne tedavisi nasıl uygulanır?
  12. Kuru iğne tedavisi nedir?
  13. CHP'li Erdal Aksünger skandal..
  14. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs..
  15. Pazartesi günü okullar tatil mi?
  16. KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK..
  17. Anestezi uzmanı ne işi yapar? Anestezi..
  18. Cumhuriyet resepsiyonuna HDP’liler..
  19. Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna..
  20. Türkiye için bomba SU-35 iddiası!
  21. Çaykur Rizespor 'Gücü'nü gösterdi!
  22. NASA'dan kritik açıklama! Tarih verip..
  23. Donald Trump’tan flaş sözler:..
  24. Fazıl Say özel bestesini Beştepe’de..
  25. Aslı Erdoğan'dan alçak iftira! Türk..
  26. Enerji Bakanı Dönmez: Milli enerji ve..
  27. İsrailli yazar Türkiye hayalini yazdı!..
  28. AYM eski raportörü Babacan ile görüşüyor
  29. Erdoğan, "Büyük destek var" demişti!..
  30. Meral Akşener, partisinin yıl..
Kadir Topbaş’tan flaş açıklama! 'Öyle gerekti'
Kadir Topbaş’tan flaş açıklama! 'Öyle gerekti'
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
MHP’den ihraç edilen Erhan Usta'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Neden aday çıkardınız
MHP’den ihraç edilen Erhan Usta'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Neden aday çıkardınız
Bakanlık harekete geçti! Okullarda artık yasaklandı
Bakanlık harekete geçti! Okullarda artık yasaklandı

Günün Karikatürü

26 Ekim 2019
Karşımızda çok profesyonel bir şovmen var! Böyle bir gerizekalı varsa adresini ver Ekrem
Karşımızda çok profesyonel bir şovmen var! Böyle bir gerizekalı varsa adresini ver Ekrem
Doktor bunu yaparsa... Takibe alındı suçüstü yakalandı!
Doktor bunu yaparsa... Takibe alındı suçüstü yakalandı!