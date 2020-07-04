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Siyaset

CHP’de İmamoğlu çatlağı! “Bu çok ayıp, böyle reklam yapılmaz”

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Bellini’nin resmettiği Fatih tablosu” şovunu eleştirdi. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir Fatih tablosu getirdi ‘Bellini’ diye. Bu çok ayıp” diyen Kesici, “Böyle reklam yapılmaz. Kendi belediyemiz, çok yanlış” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 16:54:00 -
CHP’de İmamoğlu çatlağı! “Bu çok ayıp, böyle reklam yapılmaz”

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, katıldığı canlı yayında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şova dönüştürdüğü "Fatih'in tablosu" meselesi hakkında açıklamalar yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir Fatih tablosu getirdi ‘Bellini’ diye. Bu çok ayıp” diyen Kesici, sözde Bellini’nin tablosunu getirdi diye İmamoğlu hakkında, “Yaşa, var ol, böyle belediye başkanı görülmedi” gibi yorumların yapılmasını da eleştirdi.

Bellini diye birisinin tablosu olacak veya Bellini ayarında bir ressam Fatih tablosu yapacak, müzayede organizasyonu bunun ne olduğunu söylemeyecek, böyle bir şey olabilir mi?” diyen İlhan Kesici, tablonun kimin olduğunun belli olmadığını belirterek, “Böyle reklam yapılmaz. Kendi belediyemiz, çok yanlış” dedi.

Ressamının kim olduğuna yönelik sorulara, “Bellini'nin atölyesinde resmedildiği zannedilen” şeklindeki cevabın ciddiyetsizlik olduğunu kaydeden Kesici, şöyle devam etti:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle bir tabloyu alır ama bir hafta in mi, cin mi ne olduğu belli olmayan bir şey için, 'Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri' diye yeri göğü yırtıyoruz. Fatih'in yanında birisi var in mi cin mi belli değil. Tarihçilerin bilmesi gerekmez mi? Buradan ne çıkıyor hamaset tarihçiliği

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Yorumlar

Bozok

Ne catlagi haber diye yaziyorsunuz. ILHAN KESICININ CHP DE VARLIGI ILE YOKLUGU BELIRSIZ. SOZLERINI GAALE ALAN VARMI. KENDI KENDINE KONUŞUYOR.
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m ali

chp'ye de u yakışır...
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