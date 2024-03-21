CHP’de ikinci Kemal vakası! Kendisine bile oy veremeyen aday

CHP’nin Keçiören Belediye Başkan adayı Mesut Özarslan ile ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı.

Kendisine oy veremeyecek

Ankara Masası sitesinin haberine göre; Özarslan’ın kendisine oy veremeyeceği öğrenildi.

Mamak’ta ikamet eden CHP’li Özarslan’ın adres değişikliği yapmadığı için Keçiören’de oy kullanamayacağı belirtildi. Mamak’ta oy kullanamayacağı kaydedilen Mesut Özaslan, kendisine oy veremeyecek.

İyi Parti kurucularından ve eski il başkanı olan Mesut Özarslan’ın, CHP’li Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş’ın talebiyle Keçiören’den aday gösterildiği belirtildi.

CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu dönemde kendisine oy verememişti. Kılıçdaroğlu, ayrıca 2010 referandumunda da oy kullanamamıştı.

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Kaynak: Haber7