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Gündem CHP'de iç savaş! Ortalık bir anda karıştı
Gündem

CHP'de iç savaş! Ortalık bir anda karıştı

Yeniakit Publisher
2023-09-17 21:13:00 - 2023-09-17 21:20:43

CHP'de neredeyse her gün bir kavga yaşanıyor. Liste tartışmasında Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, İl Başkanı Bekir Yaman'ın üzerine yürüdü.

CHP'de Konya İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde çıkan tartışmada Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, İl Başkanı Bekir Yaman'ın üzerine yürüdü. Araya giren partililer tarafları sakinleştirirken, Akbuğa fenalaştı.

İl başkanının üzerine yürüdü

CHP'de olaylı geçen İzmir kongresinin ardından Konya'da da sinirler gerildi. Konya İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde protokol konuşmalarının ardından il başkanı ve yönetim kurulu adayları için oluşturulacak listeler için partililer arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, İl Başkanı Bekir Yaman'ın üzerine yürüdü.

Belediye Başkanı fenalaştı

Partililer araya girip, tartışmanın büyümesini engelledi. Tartışmanın ardından fenalaşan Akbuğa'yı eski CHP Milletvekili Atilla Kart sakinleştirdi.


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Cep telefonu kamerasına yansıdı

Gerginliğin ardından Ereğli İlçe Başkanlığı üyeleri salonu terk etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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