CHP'de iç savaş devam ediyor! Sinkaflı küfürler havada uçuştu
CHP'deki kavgalara bir yenisi daha eklendi. Manisa İl Kongresi'nde CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu'nun değişim konuşması yaptığı sırada partililer birbirine girdi. Ortalık bir anda karıştı.
CHP Manisa İl Teşkilatı'nın 38’inci Olağan Kongresi Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İki başkan adayının yarıştığı kongreye CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Adayı İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, CHP Parti Meclis Üyesi Pınar Uzun Okakın, belediye başkanları, delegeler ve partililer katıldı. Genel başkan adaylarının konuşmasının ardından dilek ve temenniler bölümünde söz alan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun konuşması sırasında bazı partililer arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine bazı partililer kürsüye doğru yönelince ortalık savaş alanına döndü.
Daha sonra CHP Manisa İl Başkanı Ali Kuyumcu ve delegeler araya girerek tansiyonu düşürdü. Semih Balaban ile Ferdi Zeyrek’in il başkanlığı için aday olduğu kongre, ortamın sakinleşmesinin ardından kaldığı yerden devam ediyor.
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