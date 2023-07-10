CHP'de iç savaş başladı! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na yakın ismin görevine son verdi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen İBB Başkanvekili Selçuk Sarıyar'ın görevine son verdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı için adı geçen Sarıyar'a da görevden alma gerekçesi olarak bu gösterildi.

İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun İBB'deki gölgesi olarak bilinen Sarıyar'a, “Hem il başkanlığı yarışı hem de İBB Başkanvekilliği partiye de belediye de zarar verir, o nedenle görevi bırakmanız daha doğru olacaktır.” dediği öğrenildi.

2022'de göreve geldi

CHP'de İstanbul Gençlik Kolları, Beşiktaş Belediyesi Meclis üyeliği gibi görevlerde bulunan Sarıyar, 2022'de İBB'deki bu görevine atanmıştı.



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