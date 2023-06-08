CHP’de İBB adaylığı için sürpriz iddia! İmamoğlu’nun üstü çizildi!

Seçim hezimeti sonrası koltukta kalmaya devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK kararıyla İmamoğlu‘nun üstünü çizdiğini bir kez daha gösterirken Candaş Tolga Işık sürpriz bir iddia ortaya attı.

MUSTAFA SARIGÜL İBB BAŞKAN DAYI OLARAK DİLLENDİRİLİYOR

Işık, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak, Ekrem İmamoğlu yerine Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül isminin dillendirilmeye başlandığını öne sürdü.

Işık şunları aktardı:

“Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi değişim talebi karşılıksız kalınca Kemal Bey’le ipleri koparan Ekrem İmamoğlu yerine İBB adayı olarak Mustafa Sarıgül’ü gösterme fikrini dillendirmeye başladı. Sana Söz belediyeleri de kaybedeceğiz!”

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