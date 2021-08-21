CHP'de hiçbir şey değişmiyor! İSKİ skandalından İETT skandalına

İBB'de yaşanan kirli rant ilişkisi hafızaları 28 yıl öncesine, İSKİ skandalına götürdü. İSKİ rezaletinden bir türlü kurtulamayan CHP bu kez de İETT'deki kirli ilişkilerle gündeme geldi. Skandalı ortaya çıkaran ULUS HABER ise iki vakanın ortak özelliğinin YASAK AŞK kaynaklı olduğunun belgelerine ulaştı. İETT'deki 1 milyar 233 milyon 664 bin 941 TL'lik rantın tarafları, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kendisine ''İBB'den yakında büyük bir ihale alacağım o zaman sana araba alacağım, evini de değiştireceğim'' vaadi verildiğini söyleyen Aynur Doğan adlı kadın partiliyle yasak aşk yaşadığı ortaya çıkan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat.

CHP’li İSKİ döneminde 28 yıl önce kirli ilişkiler ve rant trafiği ekseninde yaşanan skandal ihalelerin aynısı bu kez yine CHP döneminde İETT’de ortaya çıktı. CHP’li kadın partili Aynur Doğan ile CHP Milletvekili Özgür Karabat’ın yasak aşk hikayesinden ortaya saçılan rant hikayesi dehşet verici boyutta. Aşk yaşadığı dönemde CHP Milletvekili Özgür Karabat’ın kendisine, ”Yakında İBB’den büyük bir ihale alacağım, o zaman sana yeni bir araba alacağım evini de değiştireceğim burada oturmanı istemiyorum” dediğini savcılık ifadesinde aktaran Aynur Doğan’ın bu iddialarının peşine düşen Ulus Haber Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Alçayır, o ifadeleri doğrulayacak belge ve bilgilere ulaştı.

İmamoğlu-Karabat rant operasyonu

İstanbul’da son aylarda yanan, arızalanan ve kaza yapan otobüslerin faturasının kime çıkarılması gerektiği belgelerle belli oldu. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın siyasi arkadaşı CHP Milletvekili Özgür Karabat’ın, toplamda 1 milyar 233 milyon 664 bin 941 TL’lik ihaleyi birlikte sonuçlandırdığı ve otobüs bakım, onarım ve işletmesini 14 ihalede Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. adlı şirkete verdiğini Ulus Haber’in titiz çalışması ortaya çıkardığı. 2019 seçimlerinin ardından CHP’li İmamoğlu-Karabat ikilisinin bir operasyonuyla gerçekleşen bu rant ilişkisi İstanbul’un başına bela oldu. Her gün onlarca otobüs, bakım ve onarımı gerekli ve yeterli bir şekilde yapılmadığı ihalenin teknik şartnamesine uyulmayarak orjinal parça yerine yan sanayi ürünleri kullanıldığı için bazı otobüsler yandı bazı otobüsler ise uyumsuzluktan dolayı yollarda kalarak Türkiye genelinde alay konusu oldu.

"Tecavüze uğradım' diyen kadının ihale iddiası doğru çıktı

CHP Milletvekili Özgür Karbat’ın kendisine zorla sahip olduğunu ileri süren, ifadesinin detaylarında, ”Bana İBB’den büyük bir ihale alacağını ve ondan sonrasında ise araba alacağını, evimi değiştireceğini söyledi” diyen Aynur Doğan adlı CHP’li kadının bahsettiği ihale 2019 seçimlerinin ardından İBB’den peş peşe ihale almaya başlayan, Remzi Baka’nın sahibi olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. adlı şirketin toplamda aldığı (KDV dahil) 1.5 milyar TL’ye yaklaşan ihale zinciri.

CHP'li Özgür Karabat şirketin mali müşaviri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çok yakın arkadaş listesinde ilk sıraları kapan bir isim olan CHP Milletvekili Özgür Karabat, aynı zamanda yerel seçimlerin ardından iBB’den peş peşe ballı kaymaklı ihaleler alan Ulaşım A.Ş. adlı şirketin de parasal işlerini koordine eden mali müşaviri. CHP’li İmamoğlu ile şirket arasında aracılık yapan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın, yasak aşk yaşadığı sevgilisi Aynur Doğan’a ”İBB’den büyük ihale alacağım” sözünün ardından birisi 544 milyon 678 bin 420 TL, diğerinde 156 milyon 729 bin 540 TL ve akabinde ise 125 milyon 729 bin TL’lik otobüs bakım ve onarım ihalelerini alması oldukça dikkat çekici ve kayda değer bulundu.

Özgür Karabat şirket tesisi kurdelasını alkışlarla kesti

Karabat-İmamoğlu arasındaki yaklaşık 1.5 milyar TL’lik rant ilişkisi İETT üzerinden yürütülürken, CHP Millletvekili Özgür Karabat’ın ihaleyi alan şirketin servis yerinin açılış kurdelasını kestiği görüntüler de öne çıktı. CHP’li Karabat bir yandan kankası konumundaki İmamoğlu ile yakınlığını avantaja çevirirken diğer yandan da şirket üzerinden ciddi bir rant operasyonunu mutlu sona ulaştırırken, sevgilisine verdiği araba ve ev sözünü ise yerine getirmedi.

Ergun Goknel meselesi

1993 yılında SHP’li Nurettin Sözen’in yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel, tarihe ‘İSKİ skandalı’ olarak kazınan vakada büyük yolsuzluklara imza atmıştı. İSKİ Genel Müdürlüğü koltuğunda oturduğu dönemde kendisinden 29 yaş küçük olan sekreteri Feray Karvar ile ilişki yaşamaya başlayan Göknel, 22 yıllık eşinden boşanmak istemişti. Tıpkı bugün Erdem Gül’ün eşine boşanma karşılığında büyük paralar vadettiği gibi yüksek miktarlarda tazminat vadeden Göknel, eşine dönemin parasıyla “12 milyar TL” ödeme sözü vermişti.