CHP'de heykel yaptırma yarışı son sürat devam ediyor

İzmir Buca’da Bekir Coşkun, Bolu’da bozayı, Bodrum’da sünger, Didim’de Şirinler derken görev aldıkları her belediyede CHP’li isimlerin heykel yaptırma yarışına girmesi pes dedirtti.

Diriliş Postası'nın haberine göre, CHP’li belediyelerin vatandaşa hizmet olarak yaptığı heykel açılışlarına bir yenisi daha eklendi. Her seferinde heykeli dikilecek bir olay bulan CHP’li yöneticiler, bu kez de ‘Şirinler’ heykeli açılışı yaptı. Aydın Didim’de belediye tarafından atık şişeler boyanarak heykele dönüştürüldü. Vatandaşın derdiyle ilgilenmek yerine heykelciliği hizmet anlayışı olarak benimseyen CHP’li belediyeler saymakla bitmiyor.

Bodrum’da Belediye Başkanı Ahmet Aras, ballandırarak açılışını yaptığı ‘sünger’ heykeli sosyal medyada alay konusu olmuştu. Aras’ın “Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Paralar bunlar için harcanacak” diyerek öve öve bitiremediği sözleriyse CHP’nin belediyecilik anlayışının bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştı.

Gerekçesi daha komik

Şubat 2021’de CHP’li Bilecik Belediyesi ‘Atatürk ve köpeği Foks’ heykelini yaptırmış ancak açılışın ardından 1 ay geçmesine rağmen heykeli kaldırmıştı. Heykelin neden kaldırıldığı merak edilince ‘Atatürk’e tam benzemediği’ gerekçesi gösterilmişti.

Nisan ayında İzmir Çaka Bey Meydanı’nda yaptırılan heykelin açılış törenine ise CHP’nin tam kadro katılması büyük şaşkınlık oluşturmuştu. Çok büyük bir icraat varmışçasına CHP’li yöneticiler geçit töreninde sahne almış, yaptırdıkları büstü incelemiş ve hatıra fotoğrafı çektirmişti. Tören sosyal medyadan canlı yayınlanmış ve bir vatandaş Narlıdere’nin bozuk yollarını gösteren fotoğrafı paylaşarak tepki göstermişti.

Makarios da unutulmadı

Beylikdüzü’nde açılan bir heykelde ise Kıbrıs’ta yaşayan Rum Başpsikopos 3. Makarios’un yer alması ise günlerce konuşulmuştu. Heykelin açılışını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapmıştı. Makarios, Kıbrıslı Türklerin adayı dengesizliğe sürüklediğini iddia ederek Anayasa değiştirmeye kalkmış ve 1963’te yaşanan ‘Kanlı Noel’ olaylarının yaşanmasına neden olmuştu.

Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale 18 Mart Köprüsü ve Kanal İstanbul da olmak üzere pek çok projeye ayak direten, engel olmaya çalışan heykelci zihniyet, son iki yıllık süreyi heykele para harcamakla geçirdi.

17 milyon lira harcandı

Son 18 yılda dünyadaki 10 dev projenin 6’sını Türkiye’ye getirildiği süreç yaşanırken, birer birer dev projeler hayata geçirilirken, 2 yıl önce göreve gelen CHP’li belediyeler heykel yapım, bakım ve onarıma 16 milyon 947 bin 938 lira harcadı. Heykel bakım onarım adı altında harcanan paraların miktarları ise şu şekilde: Gaziemir Belediyesi 448 bin 660 lira, Balçova Belediyesi 36 bin lira, Nilüfer Belediyesi 521 bin 278 lira, Süleymanpaşa Belediyesi 1 buçuk milyon lira, Çukurova Belediyesi 370 bin lira, Yenişehir Belediyesi 200 bin lira, Bodrum Belediyesi 87 bin lira harcarken son açılan sünger heykeliyle bu alanda daha fazla harcama gerçekleştirdi.