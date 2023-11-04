CHP'de gözler kurultayda! Kritik iki gün! Genel başkan belli oluyor...

Mayıs seçimlerinden bu yana “değişim” tartışmasını yaşayan CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı bugün başlıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun divan başkanlığını yapacağı kurultayda, 1367 delege bugün genel başkanı seçmek için sandık başına gidecek. Oylama öncesi gözler, yarışa girecek genel başkan adaylarını belirleyecek imza sayılarında olacak. Parti tüzüğü uyarınca genel başkan adaylığı için en az 69 delegenin imzası gerekiyor. Daha önce CHP eski PM üyesi Örsan Öyman, eski milletvekili İlhan Cihaner, şair yazar Ünal Karahan da genel başkan adaylıklarını açıklamışlardı. Ancak imza şartı nedeniyle genel başkanlık seçiminin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel olmak üzere iki aday üzerinden yapılması bekleniyor.

‘Sakin geçsin’

Kılıçdaroğlu, kurultay öncesinde kendisini ziyaret eden belediye başkanı ve il başkanlarına, kurultayın sakin ve huzurla geçmesini, kimsenin kimseyi yuhalamadığı, negatif bir tepki göstermediği kurultay olmasını istediğini söyledi. Tüzük kurultayının 20 gün sonra ya da en geç 1 Aralık’ta yapılacağını, örgütlerin istekleri doğrultusunda tüzüğün değiştirileceğini söyledi. CHP liderinin bugün genel başkan seçiminin sonuçlanmasının ardından il başkanlarıyla PM listesi için bir araya gelmesi bekleniyor.

‘Neden İmamoğlu?’

Edinilen bilgiye göre il başkanları ve belediye başkanları görüşmelerinde CHP liderine en çok kurultay divan başkanlığı için neden İmamoğlu’nu tercih ettiği sorusunu yönelttiler. Kılıçdaroğlu’nun da bu yöndeki sorulara yanıt verirken, “Bu durumun örgütte birleştirici bir etki yaratacağını, kurultayın da daha sakin ve huzurlu geçmesine katkısı olacağına inandığını, örgütte ayrışmayı değil, birleşmeyi teşvik etmek amacıyla ve yerel seçimde İstanbul adayı olan İmamoğlu’nun buradan güçlenerek çıkmasını sağlamayı amaçladığını” söylediği öğrenildi.

Kurultay protokolü

Kurultayın koordinasyonundan sorumlu PM üyesi ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol dün Arena Spor Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, kurultayın adının “demokrasi kongresi” olacağını söyledi. İmamoğlu ile bir toplantı yaptıklarını, divan yönetim süreci ve kongre yönetim süreciyle ilgili kendisini bilgilendirdiklerini ayrıca Özel’i temsilen gelen milletvekilleriyle de görüştüklerini aktaran Erol, “Bir protokol imzalayarak aramızda bir uzlaşma kültürüyle bu kongre sürecinin yaşanmasına yönelik güzel bir uyum ve güzel bir çalışma var. Kongrede kime oy verirse versin bütün delegelerimizin, bütün milletvekillerimizin ve iki genel başkan adayımızın bu kongre salonundan omuz omuza bir birlikteliği yansıtan bir anlayışla çıkacaklarını ve Türkiye’ye yeni bir umut, yeni bir heyecan yaratacakları inancındayız” dedi

Yan yana oturacaklar

Erol’un verdiği bilgiye göre kurultayda bugün saat 10.00’da hazirun cetvelleri delegelerin imzasına açılacak. Kılıçdaroğlu 10.30-11.00 gibi çoğunluğun sağlanmasının ardından salona gelecek. Kılıçdaroğlu ve Özel salona ayrı ayrı giriş yapacak ancak selamlama turlarının ardından yan yana oturacaklar. Salonda 7-8 bin kişilik bir oturma düzeni kuruldu. 4-5 bin partilinin de ayakta katılımı bekleniyor.

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Özel kadrosunu açıkladı

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, kurultay arifesinde önceki akşam katıldığı TV yayınında, PM listesine ve genel başkan seçilmesi halinde oluşturacağı A Takımı’na yönelik somut mesajlar verdi. Özel, “Prof. Dr. Yalçın Karatepe PM listemizde olacak. Selin Hoca (Selin Sayek Böke) ve Yalçın Hoca’nın (Karatepe) yanında; Türkiye’de şu anda en yüksek puanlarla girilen, çok istenen bir üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin aktif dekanı, maliye politikalarımızın başlangıcında olacak. Bilim, yönetim kültür platformunda, 180 ülkeye ihracat yapan bir elektronik şirketinin düne kadar AR-GE departmanının başında olan 40 yaşında pırlanta gibi, Türkiye’nin gözbebeği birisi; Bilim, Teknoloji, AR-GE ve inovasyondan sorumlu genel başkan yardımcısı olacak. Bir emekli tümamiral, milli savunmadan sorumlu genel başkan yardımcısı olacak. İlhan Uzgel, dış politikadan sorumlu parti meclisi meclis üyemiz, genel başkan yardımcımız olacak. Cumartesi günü kazanırsam Pazar günkü listemde, eğer uygun görürse Namık Tan’a da teklifte bulunurum.”

Kurultay Divanı’nda 1+4+4 formülü

CHP kurultayında divan başkanlığı koltuğuna oturacak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün kurultay salonundaki hazırlıkları yerinde inceledi ve bir anlamda kurultay provası yaptı. 9 kişiden oluşacak kurultay başkanlık divanında, İmamoğlu’nun yanısıra dört genel merkezin dört de değişimcilerin verdiği üyeler görev yapacak.

Altılı Masa liderlerine davetiye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa liderlerini kurultaya davet etti. Kılıçdaroğlu tarafından liderlerin adına gönderilen davet mektubunda, “Partimizin 38. Olağan Kurultayı başkentimiz Ankara’da toplanacaktır. Büyük kurultayımıza katılımınız bizleri onurlandıracaktır” ifadeleri yer aldı. Ancak Altı Masa’dan lider düzeyinde değil genel başkan yardımcısı düzeyinde kurultaya katılım olacak.

Tanal’ın divan üyeliğine itiraz

Mahmut Tanal’ın divan üyeliği yapacak olması tartışma yarattı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Milliyet’e “Bu konuda beyanat vermeyi bile utanç olarak görürüm. Benim oturduğum koltuk Sayın Genel Başkan’ın oturduğu koltuk aynı zamanda. Bunun saygınlığını benim kadar Genel Başkan’ın da koruması lazım” dedi. Başarır ile Tanal arasında fiziki müdahaleye varan imza kavgası yaşanmıştı.