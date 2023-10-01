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Siyaset CHP'de flaş gelişme! Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinde detaylar ortaya çıktı..
Siyaset

CHP'de flaş gelişme! Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinde detaylar ortaya çıktı..

Yeniakit Publisher
2023-10-01 19:09:00 - 2023-10-01 19:31:33
CHP'de flaş gelişme! Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinde detaylar ortaya çıktı..

CHP Grup Bakanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kurultaya kadar grup başkanlığını resmi olarak sürdüreceğini ama fiili olarak bu görevi yapmayacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün bir görüşme gerçekleştirdiğini anlatan Özel, “Arkadaşlarımızla değerlendirme yaptık. Genel başkanla baş başa görüştük, mutabakata vardık. Bugün verilecek istifa nedeniyle grup seçimi olacaktı. Ancak grubu iç tartışmaya, rekabete sokmamak için anlaştık. Zaten kongrelerde olacağım. Fiilen grup başkanlığı yapamayacağım. Grup konuşmalarının yapıldığı salı günleri grupta olmayacağım. Eğer ben seçilirsem zaten genel başkan olacağım, grup başkanlığına gerek olmayacak. Sayın genel başkan seçildiği taktirde gerekli seçimin yapılması için kurultay sonrası adım atacağız” dedi.

Özel kurultay sürecinde yapacağı il ziyaretlerinde de grup başkanı olması dolayısıyla tahsis edilen makam aracını kullanmayacağını söyledi.

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