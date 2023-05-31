CHP'de flaş gelişme! Özgür Özel...

Cuma günü yapılması beklenen yemin töreninden hemen sonra CHP, cumartesi günü grup başkanvekillerini seçecek. Engin Altay’ın yeni dönem için aday olmayacağı söylenirken Engin Özkoç da milletvekili olmadığı için başkanvekilliği yapamayacak. Özgür Özel’in ise yeni dönemde Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmayacağı için CHP Grup Başkanlığı’na gelmesi bekleniyor.

Özgür Özel, 3 grup başkanvekilliği için 8 adayın talepte bulunduğunu açıklamıştı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, bu isimlerin arasında Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Mahmut Tanal, Zeynel Emre, Murat Bakan, Gökhan Günaydın, Ali Öztunç ve Bülent Tezcan yer alıyor.

Kurultay sürecine ilişkin konuşan CHP kaynakları, “Yapılan toplantılar sonrası da kurultayla ilgili konular değerlendirilecektir” dedi.

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Seçimlerin değerlendirileceği MYK perşembe günü, Parti Meclisi ise cumartesi günü yapılacak.

Partide kurultayla ilgili farklı farklı fikirler bulunuyor. Bazı isimler yerel seçimler öncesi partide tamamen bir yenilenme olması gerektiğini savunuyor. Bir kanat ise Kılıçdaroğlu’nun devam etmesini ancak yanındaki ekibin değiştirilmesini öneriyor.

Haziran’da olağanüstü bir kurultay süreci de olabileceği söylenirken sürecin normal olarak işletilerek kasım ya da aralıkta kurultayın toplanabileceği belirtiliyor. Ayrıca kurultayda genel başkan seçiminin yerel seçimler sonrasına bırakılması da konuşulanlar arasında yer alıyor.