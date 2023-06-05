CHP'de flaş gelişme! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na bu teklifi götürdü
Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün kahvaltıda buluştuğunu belirtti.
Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün kahvaltıda buluştuğunu belirtti. Söz konusu buluşmada yaşananları köşesine taşıyan Saymaz, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:
"CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün kahvaltıda buluştu.
İddiaya göre…
İmamoğlu görüşmede, CHP'de bir değişime ihtiyaç olduğunu kaydederek, “Değişime önderlik yapabilirim” dedi.
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“Baba-oğul” bütün yönetimin değişebileceği demokratik sürecin işlemesi için partiyi en kısa sürede olağan kurultaya götürmekte anlaştı.
Kılıçdaroğlu aday olacak mı?
Bana kalırsa liderliğe devam etmek isteyecektir.
Bu arada CHP'de parti içi dengelere göre yönetim belirleniyor.
Kılıçdaroğlu sonrası için adı geçen lider adaylarından Manisa Milletvekili Özgür Özel, grup başkanlığına atandı. İmamoğlu'nun ekibinden Gökhan Günaydın başkan vekilliğine getirildi.
MYK'da da aynı dengenin gözetileceği ifade ediliyor.
İmamoğlu'na yakın Gökhan Zeybek ile Canan Kaftancıoğlu'na yakın Zeynel Emre'nin MYK'ya girebileceği belirtiliyor."