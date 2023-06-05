  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

Brisa'dan araç sahipleri için elektrikli araç hamlesi, müthiş önemli gelişme: Kolları sıvayıp başladı! Türkiye'ye dolar yağacak

Bölgede milyarlarca metreküp doğalgaz olduğu tahmin ediliyor! Türkiye'nin bu hamlesi Batı'yı çıldırtacak

Araç sahipleri aman dikkat! Depoları doldurun, akaryakıtta kötü haberin eli kulağında

Rusya gelişmeyi dünyaya duyurdu: Savunmasız cepheyi seçti! Ukrayna'nın büyük saldırısını engelledik, Yüzlerce kişi öldü

Suudi Veliaht Prens Selman, Türkiye'yi seçti! Milyonlarca dolarlık müthiş proje

Rusya duyurdu! Türkiye'ye rekor oranda bizden almaya başladı

ABD'de panik! F-16'lar bir uçağı düşürdü patlamalar duyuldu

5 Haziran 1916: Edirne Müdafii Mehmet Şükrü Paşa'nın vefatı

5 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Medya CHP'de flaş gelişme! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na bu teklifi götürdü
Medya

CHP'de flaş gelişme! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na bu teklifi götürdü

Yeniakit Publisher
2023-06-05 11:38:00 -
CHP'de flaş gelişme! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na bu teklifi götürdü

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün kahvaltıda buluştuğunu belirtti.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün kahvaltıda buluştuğunu belirtti. Söz konusu buluşmada yaşananları köşesine taşıyan Saymaz, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti: 

"CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün kahvaltıda buluştu.

İddiaya göre…

İmamoğlu görüşmede, CHP'de bir değişime ihtiyaç olduğunu kaydederek, “Değişime önderlik yapabilirim” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Baba-oğul” bütün yönetimin değişebileceği demokratik sürecin işlemesi için partiyi en kısa sürede olağan kurultaya götürmekte anlaştı.

Kılıçdaroğlu aday olacak mı?

Bana kalırsa liderliğe devam etmek isteyecektir.

Bu arada CHP'de parti içi dengelere göre yönetim belirleniyor.

Kılıçdaroğlu sonrası için adı geçen lider adaylarından Manisa Milletvekili Özgür Özel, grup başkanlığına atandı. İmamoğlu'nun ekibinden Gökhan Günaydın başkan vekilliğine getirildi.

MYK'da da aynı dengenin gözetileceği ifade ediliyor.

İmamoğlu'na yakın Gökhan Zeybek ile Canan Kaftancıoğlu'na yakın Zeynel Emre'nin MYK'ya girebileceği belirtiliyor."

 

 

 

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Turan

ya kahvaltıda ya balıkçıda, ya kayakta ya denizde işleri güçleri zevki sefa...

Ali veli

Nasipsizler. Yiyin birbirinizi de millet ve devlet sizden kurtulsun inşallah.
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23