CHP’de eski defterler açılıyor! O beklenmedik gelişme, tüm Türkiye'yi şaşkına çevirdi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkanlık için aday olabileceğini ima ederek parti içinde hareketlenme oluşturdu. Bu gelişmenin, CHP'nin iç dinamiklerini ve gelecek stratejilerini derinden etkileyebileceğine işaret eden Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, özetle şunları kaydetti:

"Yerel seçimden başarıyla çıkan CHP’de görüntüde herkes uyumlu havada... Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda rekabet olasılığı, tartışmalar oluyor ama isimleri zikredilen Özel, İmamoğlu, Yavaş bile bunun ivme kazanması, konuşulması anlamında henüz erken olduğu konusunda hemfikirler… Dolayısıyla seçimlerden sonra sosyal medya üzerinden yaptığı birkaç paylaşım dışında suskunluğunu koruyan önceki genel başkan Kılıçdaroğlu’nun vefasızlık, ihanet, hançerlenme, gibi görüşlerini içeren eski defterleri karıştırmaya odaklı son açıklamaları CHP içinde hareketlenme, dalgalanma yaratacak nitelikte.

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Kılıçdaroğlu “Yeniden genel başkanlığa aday olacak mısınız?” sorusuna delegeyi işaret ederek “Eğer yeniden genel başkan adayı gösterirlerse o zaman en cesurlar bir adım öne çıksın diyeceğiz” şeklinde verdiği yanıtla belli ki hala CHP’de güçlü bir aktör, hatta Genel Başkan olmak istiyor. Bu konuda ümit var ve kimine göre de taban yoklaması yapıyor. Ya da yine yakın çevresindekiler başka beklentilerle bu konuda ikna veya algı operasyonunda... Bu anlamda da eylül ayında yapılması beklenen CHP’nin tüzük kurultayı da hareketlenme adına kritik bir viraj. Bu bağlamda da Kılıçdaroğlu çevresinde siyaset yapan isimlerin bir önerge vererek tüzük kurultayını seçimli bir kurultaya çevirme ya da zorlama planı, hazırlığı içinde olduğu konuşuluyor... (...)"