CHP’de Ekrem İmamoğlu rahatsızlığı büyüyor! Sen kimin başkanısın!

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Girdiği her seçimden yenik çıkan CHP’de çalkantı devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu koltuğundan etmek için ellerinden geleni yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tavşan aday Özgür Özel’e tepki büyürken il kurultayları tekme tokat kavgalara sahne oluyor. İBB Başkanlığı için aday olup olamayacağı belirsizliğini koruyan İmamoğlu, girdiği her ortamda tartışma çıkarıyor.

İBB Meclisi karıştı

İmamoğlu, geçen gün de İBB Meclisi CHP toplantısında tansiyonu yükseltti. İmamoğlu’nun “Seçimi CHP Genel Merkezi yüzünden kaybettik” sözüne Kılıçdaroğlu yanlılarını kızdırdı. Agresif tavırlar sergileyen İmamoğlu, konu CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimine gelince Özgür Çelik’i işaret ederek, “Tek ya da ortak aday yok. Sonuna kadar gidip çarpışacağım” dedi. İmamoğlu’nun sert üslubu toplantıyı katılanları rahatsız etti. Ekrem İmamoğlu’nu Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç uyardı. İmamoğlu ise Genç’e “Tarafınızı seçin” diye seslendi. Kılıçdaroğlu yanlıları İmamoğlu’na “Bizi dışlıyorsunuz. Bizim mi, İP’in mi başkanısınız” sorusunu yöneltti.

Olan biteni Akit’e değerlendiren Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak şunları dile getirdi: *İmamoğlu’nun kafası karışık, morali bozuk. İP’in 81 ilde aday çıkaracağını ilan etmesi, İBB için de yarışacağı anlamına geliyor. Bu durum İmamoğlu’nu kara kara düşündürüyor. İP’ten destek alamayan İmamoğlu kaybetme ihtimali yüksek. Bu da onun sinirlerini geriyor. İstanbul’un kötü yönetildiği ortaya çıkıyor. Sıfır olmak üzere. Kılıçdaroğlu’nun kurultayı kazanmasıyla elinin daha da zayıflayacağı görülüyor. HDP ya da İP’in destek vermemesi İmamoğlu’nun kaybedeceği anlamına geliyor. Bu durumda İmamoğlu silinmemek için aday olmayabilir.”

İyice çıkmaza girdi

Gazeteci Yazar Hasan Öztürk de şunları söyledi: “CHP’de baba-oğul gerilimi devam ediyor. Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nu İBB Başkan adayı yapıp yapmayacağını bilmiyoruz. Yapsa bile ardında durup durmayacağını bilmiyoruz. Tabii İmamoğlu Akşener’le ittifakı devam ettirme talebinde bulunuyor. ‘Yola çıkıyorum’ derken İstanbul ittifakından söz ediyor, HDP’yle yol çiziyor. Yakında CHP’de İstanbul için kurultaya gidilecek. İl başkanının Kılıçdaroğlu’na yakın bir isim olma ihtimali yüksek. Ki bu İmamoğlu’nun siyasi mefta olma sürecini hızlandırır. İmamoğlu’nun artık İBB Başkanı adayı olmaktan başka çaresi yok. Aday olmak zorunda çünkü siyaseten talip olduğu tüm koltukları kaybetmiş durumda.”

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