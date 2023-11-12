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Siyaset CHP’de dönek olmayan var mı ki! Tanju Özcan 'döneceğimi düşünüyorum' dedi
Siyaset

CHP’de dönek olmayan var mı ki! Tanju Özcan 'döneceğimi düşünüyorum' dedi

Yeniakit Publisher
2023-11-12 14:18:00 -
CHP’de dönek olmayan var mı ki! Tanju Özcan 'döneceğimi düşünüyorum' dedi

Geçtiğimiz aylarda CHP'den ihraç edilen ve geri dönmeyeceğini belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partiye geri döneceğini düşündüğünü açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önce partiyle yollarını ayırmış isimlere 100’üncü yıl affının söz konusu olup olmadığı ile ilgili "Ben, PM’nin gelecek toplantısından önce MYK’ya bu görüşümü sunacağım. Bunu, ilk PM’nin gündemine getireceğiz. Kapsamının doğru belirlendiği, kimseyi incitmeyen bir 100’üncü yıl affından yanayım. Bunu ilk ya da ikinci MYK’da değerlendireceğiz" sözleri programda masaya yatırıldı.

"ÖZGÜR ÖZEL 'DÖNMENİ ARZU EDİYORUM' DEDİ"

Özcan "Sonuç itibariyle CHP’de bir genel başkan değişimi söz konusu oldu. Bu değişim genel başkanla sınırlı kalmamalı. Parti tüzüğü değişmeli. Parti programı güncellenmeli. Sayın genel başkanımızla (Özgür Özel) kurultay öncesi de konuşuyorduk. Bunları yapacağını söyledi. Ben döneceğimi düşünüyorum. Kendisiyle seçimden sonra da konuştum, tebrik edip teleofnu kapatacakken kendileri ifade etti ‘Dönmeni arzu ediyorum’ dedi." ifadelerine yer verdi.

 

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