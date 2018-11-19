CHP'de deprem! 19 isim istifa etti

Şanlıurfa’da önceki gün istifa eden CHP’li 12 il yönetim kurulu üyesinin ardından bugün de Karaköprü İlçe Başkanlığından 7 yönetim kurulu üyesi istifa etti.

Önceki gün CHP Şanlıurfa İl Başkanlığından 12 yönetim kurulu üyesinin toplu halde istifa etmesinin yankıları devam ederken, bugün de Karaköprü İlçe Başkanlığında istifalar yaşandı. CHP Karaköprü İlçe Başkan Yardımcısı Servet Bilgi ile Yönetim Kurulu üyeleri Leyla Bozkurt, Bekir Sıddık Palalı, Kemal Demircan, Müslüm Doğan, Ali Uğur ve Abdurrahman Deli’nin istifa ettikleri öğrenildi.

CHP’de önümüzdeki günlerde yeni istifaların da yaşanabileceği bildirildi.