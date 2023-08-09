‘CHP’de değişim olmazsa…’ Uğur Dündar tatilden bildirdi!
Ege Denizi'nde tatilde olduğunu söyleyen Sözcü yazarı Uğur Dündar, bugünkü yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğundan ayrılması gerektiğini ifade etti.
"Bir ayı aşkın bir süredir Ege'deyim." diyen Dündar, "İzlenimlerime göre; son seçimde Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı bloğuna oy vermiş seçmenlere büyük bir umutsuzluk hakim olmuş durumda." ifadelerini kullandı.
Uğur Dündar şöyle devam etti:
Konuştuğum yurttaşların, özellikle de CHP'ye oylarını vermiş olanların çoğu, partide devrim gibi bir değişim olmadıkça mart ayında yapılacak yerel yönetim seçimlerinde sandığa gitmeyeceklerini söylüyorlar.
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