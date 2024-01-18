CHP'de değişen bir şey yok: Eş, dost, akraba kontenjanı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetimine eleştirilerde bulunan tv100.com yazarı Barış Yarkadaş dikkat çeken bir köşe yazısı kaleme aldı. "Aslına bakarsanız değişen pek bir şeyin olmadığı da gün gibi ortada" ifadelerini kullanan Yarkadaş, aday belirleme yöntemini eleştirerek, "Adaylar genel olarak “eş, dost, akraba’’ kontenjanından belirleniyor" dedi. İşte Barış Yarkadaş'ın dikkat çeken yazısı.

“Değişim’’ iddiasıyla göreve gelen Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yeni yönetimi en önemli sınavını 31 Mart yerel seçimlerinde verecek.

CHP’nin çiçeği burnundaki Genel Başkanı Özgür Özel ve arkadaşları, yerel seçimden başarılı çıktıkları takdirde 2028 genel seçimlerine büyük bir moralle girecek. Keza; bu moral muhalif seçmeni de yeniden ayağa kaldıracak.

Yerel seçime sayılı günler kalmışken tüm gözler CHP’nin yeni yönetiminin üzerinde… Herkes ‘’Nasıl bir değişim olacak?” sorusunun cevabını arıyor.

Zira; aslına bakarsanız değişen pek bir şeyin olmadığı da gün gibi ortada…

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YİNE AYNI YÖNTEM!

CHP’nin yeni yönetimi de o çok eleştirdikleri “aday belirleme’’ yönteminin aynısını uyguluyor. Adaylar genel olarak “eş, dost, akraba’’ kontenjanından belirleniyor.

Bunun aksini söyleyebilecek tek bir kişi bile yoktur…

Bu ayrı bir yazı konusu…

Ben bugün CHP’de neyin değişip neyin değişmediği konusunu değil, kadın adaylara yine hiç şans verilmemesini dile getirmek istiyorum.

CHP MYK ve PM bugüne kadar 595 belediye başkan adayını açıkladı.

Ve ne yazık ki; bu adaylardan sadece 50’si kadın…

Açıklanan kadın aday sayısının oranı ise yalnızca yüzde 8,4.

Demek ki; ‘’değişim’’ kadınlara pek uğramamış…

AÇIKLAMA VAR AMA…

CHP yönetimi bu eleştiriler karşısında “Yeterince kadın aday başvurmadı’’ argümanına sığınıyor…

Bu söylemi bir an için gerçek kabul edelim…

Eğer bu söylem gerçek ise CHP yönetiminin bunun üzerine düşünüp çözüm üretmesi gerekmez mi?

Kadınlar aday olmuyor ve kendilerine şans tanınmayacağını düşünüyorsa bu o çok övünülen ‘’değişim’’ iddiasının karşılık bulmadığını da göstermiyor mu?

Neyse…

Sözü fazla uzatmayıp bir sonraki yazımı CHP’li bir kadın adaydan gelen mektuba ayıracağımı belirterek bitireyim…

O mektup pazartesi günü toplanacak olan PM ve MYK için de önemli bir uyarı olur umarım…

Kaynak: TV100