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Gündem CHP'de Cihangir İslam isyanı! 'Bu aymazlığa...'
Gündem

CHP'de Cihangir İslam isyanı! 'Bu aymazlığa...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye katılan eski Saadet Partili Cihangir İslam'a rozet takmasına CHP Eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 00:39:00 -
CHP'de Cihangir İslam isyanı! 'Bu aymazlığa...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye katılan İstanbul Bağımsız Milletvekili Nazır Cihangir İslam'a da parti rozetini taktı. CHP Eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü, sosyal medya hesabı üzerinden Cihangir İslam'a rozet takılmasına tepki gösterdi.

Mengü, yaptığı sosyal medya paylaşımında Cihangir İslam'a CHP rozeti takılmasına tepki göstererek "Cihangir İslam'a CHP rozeti takılması tüm bu partiye gönül veren laiklikten yana olan ulusalcılara, siz bu partiden gidin biz sizi istemiyoruz demektir. Bu partiye emek vermiş, gönül vermiş insanları bu aymazlığa tepki vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

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