CHP'de Canan Kaftancıoğlu tepkisi! Partililer toplanıp protesto etti

16 Haziran tarihinde Sultangazi Yunusemre Mahallesi'nde gerçekleşen delegasyon seçiminde Mavi Liste adayı Belgin Karadağ Poyraz 571, Beyaz Liste adayı Kemal Avseren 570 oy aldı.

Yapılan itirazlar sonucunda oylar 8 kere sayıldı ancak sonuç değişmedi. Mavi Liste adayı Belgin Karadağ Poyraz'ı destekleyenler CHP İl Seçim Komisyonu'ndan seçimleri iptal etmesi ya da tekrarlaması için karar çıkarmasını talep etti.

Partililer seçim sonuçlarını protesto etti

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde Sultangazi teşkilatından çok sayıda partili toplandı. Toplanan kalabalık seçim sonuçları için protestoda bulundu. Grup dağılmayınca Canan Kaftancıoğlu parti binasının önüne inerek grup üyelerine seçim sonuçlarına hiçbir müdahale olmadığını ve sonuçların yarın resmiyet kazanacağını söyledi.

Kaftancıoğlu ile konuşan kalabalık kısa bir süre sonra parti binası önünden ayrıldı. Seçimle ilgili kararın yarın netleşeceği iddia edildi.

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