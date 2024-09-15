CHP'de "çakma İslamcılık"tan "kökten laikliğe" doğru değişim başladı! Değişen yeni CHP'yi bunlar kesmez

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, CHP'nin son dönemdeki değişimini eleştirdi. Genç, CHP'nin çakma İslamcılık oyunundan kökten laikliğe doğru bir dönüş yaptığını söyledi. Yazar, partinin geçmişteki söylemlerini terk ederek daha radikal bir çizgiye kaydığını ifade etti. Genç, bu dönüşümün CHP'yi daha da anormalleştirdiğini dile getirdi. Genç, şunları kaydetti:

"Ben ikna oldum arkadaş. CHP hakikaten değişiyor.

Bay Kemal son günlerinde işi bayağı ileri götürmüştü.

"İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu"nda katılmış, konuşmacı olmuştu. O konuşmada Karl Marx'ı referans göstermişti. ("Din halkın afyonudur" diyen dinsiz materyalist filozof Karl Marx!?.. Ama olsun kendince İslam'ı anlattı!..)

Saadetçi ortakları Bay Kemal'i 'mücahit' ilan etti. (Şeyhi uçurdular, vekillikleri kaptılar. Helal!..)

Ramazan sofralarında, mezar başlarında ellerini semaya kaldırmış huşu içinde dua eden ateist Canan vardı mesela. 'Hu' çekmesine ramak kalmıştı!..

Eyüp Sultan'da huzur duası yapıyordu CHP'li Eko!

'İslam'dan duyduğu rahatsızlığı sıkça manşetten kusan 'Sözcü' bile çok sevmişti duayı! (Bu arada hatırlatalım. İslam'da 'huzur duası' diye bir dua yoktur! Laikus uydurmasıdır.)

Helalleşiyorlardı, Müslümanları kucaklıyorlardı, hatta başörtüsü kanunu çıkartacaklardı!

Daha nice değişimler gördük CHP'de. Ama en unutulmazı da şuydu. 2023 seçimlerinden önce son kürsü konuşmasını 'Hadi Bismillah' diyerek bitirmişti Bay Kemal.

'Demokrat dede', 'hacı dede' oluyordu neredeyse!..

Ve değişim süreci başladı. Çünkü yutturamamışlardı millete.

Çocuklara okul öncesi Kur'an-ı Kerim okumasını öğretmenin 'Ortaçağ zihniyeti' olduğunu söyleyen Özgür Özel koltuğa oturdu.

Çakma İslamcılıktan 'kökten laikliğe' doğru değişim başladı.

Hulusi Akar; "Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Bilgi üniversitede oluyor, meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma. Eğer biz 4-12 yaş arasındaki çocuklarımıza Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı, vatan sevgisini ve millet sevgisini verirsek, başkaları için iyilik yapmayı öğretirsek ve diğer milli ve manevi değerlerimizi onlara yüklediğimiz takdirde onun üzerine bu çocuk nereye giderse gitsin, dünyanın her yerine gitsin bu çocuktan korkmayın" dedi.

Biz, "Allah razı olsun komutanım. İyi varsın" dedik.

Ama CHP değişmiş, demokrat hacı mücahit Kemal dede gitmiş, yerine Özgür Eş Başkan gelmişti.

CHP, turbo LA2 (laik-atak) yeni nesil 5.0 versiyonunu sürdü piyasaya. Kumarbaz ağzıyla saldırdılar komutana.

Korsan yemin töreniyle disiplinsizlik suçu işleyen teğmenlere sahip çıktılar.

Cuntacı damarı kabardı CHP'nin.

Diyanet İşleri Başkanı, Allah'ın emirlerini bize, yani Müslümanlara hatırlattı. CHP Sözcüsü; "Ali Erbaş bir şeyler saçmalamış" dedi. ('Kitap ve Sünnet'te dayanan emirler saçmalıkmış?!.. Haşa Sümme Haşa...)

Daha önce kendilerine oy vermeyen seçmene 'bidon kafalı', 'göbeğini kaşıyan adam', 'kömürcü-makarnacı', vesaire denmesine razıydılar. CHP oylarının konsolide edilmesi adına üzerinde çok sörf yaptılar.

Ama değişen yeni CHP'yi bunlar kesmezdi!..

Milletin yarıdan fazlasına 'Beyni emcüklenmiş geri zekalılar' diyen biri çıkınca mal bulmuş mağribi gibi atladılar. Millete küfredene sahip çıktılar, taltif edip protokolde ağırladılar.

Evet CHP değişim devam ediyor.

'Normalleşme'deki hedefleri, kendi normallerine dönmek.., hatta kendi normalleri de aşmak.

Yani aslında olan ne?..

CHP daha da anormalleşiyor!"

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