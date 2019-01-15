0553 313 94 23

CHP'de büyük kriz! 53 kişi istifa etti

Mardin'in Dargeçit ilçesindeki CHP ilçe örgütü, genel merkez ve il teşkilatının tutumundan rahatsızlık duyduklarını açıklayarak topluca istifa etti.

15 Ocak 2019 Salı 18:03
CHP'de büyük kriz! 53 kişi istifa etti

Mardin'in Dargeçit ilçesinde CHP ilçe örgütü istifa etti.

CHP İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Demir, parti binasında düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Merkezi ile CHP Mardin İl Başkanlığının tutumundan dolayı rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Demir, bu nedenle CHP İlçe Yönetim Kurulu ile Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarının da arasında yer aldığı 53 kişilik ilçe örgütünün görevi bıraktığını kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 18:03
  1. CHP
  2. CHP İlçe Başkanı Mehmet Sıddık
  3. CHP Mardin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uşak'ta eğitime kar engeli
    1. Uşak'ta eğitime kar engeli
    2. Alanyaspor, transferde bombayı patlattı
    3. Eskişehir'de korkunç kaza! Ölü ve..
    4. Uşak'ta yoğun kar ulaşımı etkiliyor
    5. Beklenen oldu! Galatasaray-Boluspor..
    6. İran Irakla ticaret hacmini 30 milyar..
    7. Trabzonspor KAP'a bildirdi! Resmen..
    8. Hakkari merkezli göçmen kaçakçılığı..
    9. Terör zanlısı yol uygulamasında..
    10. FETÖ'nün hain darbe girişimini Akıncı..
    11. Bayburt'ta şiddetli rüzgar ve fırtına
    12. BBP'den Cumhur İttifakı açıklaması!
    13. Göçmenleri istemeyen zihniyet, göçmen..
    14. Başvuru yapıldı! Enes Kanter şimdi yandı
    15. Ukrayna'dan Rusya'yı kızdıracak..
    16. Donmak üzereyken kurtardılar
    17. Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor maçı..
    18. Dağdan kopan kayalar yolcu trenine..
    19. Bursa-Ankara kara yolu ulaşıma kapandı
    20. BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç:
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü